Covid-19 : 300 000 Berrichons sont complètement vaccinés

La campagne de vaccination contre le Covid-19 continue de progresser dans l'Indre et dans le Cher. On compte désormais 300 000 habitants berrichons ayant un schéma vaccinal complet.

C'est un nouveau cap franchi dans la campagne de vaccination face à l'épidémie de Covid-19. 300 000 habitants de l'Indre et du Cher sont désormais totalement vaccinés. C'est ce qu'indique ce mardi soir le nouveau bilan de l'Agence régionale de santé en Centre-Val de Loire. Près de 129 000 personnes dans l'Indre sont vaccinées et elles sont un peu plus de 171 000 dans le Cher.

Sur le plan sanitaire, deux malades du Covid-19 sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation en Berry : un dans l'Indre et un dans le Cher. On compte 10 personnes hospitalisées. Et le taux d'incidence continue sa progression dans nos deux départements. Il y a 69 cas positifs pour 100 000 habitants dans l'Indre et 91 dans le Cher.