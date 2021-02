Covid-19 : 300 millions d'euros supplémentaires pour la production de traitements et vaccins en France

Face à l'exploit de rapidité réalisé par les laboratoires américains, allemands ou britanniques, les Français paraissent à la traîne dans la recherche d'un traitement ou d'un vaccin contre le Covid-19. L'Institut Pasteur de Paris a annoncé le 25 janvier qu'il arrêtait le développement de son principal projet de vaccin car les résultats montraient qu'il n'était pas assez efficace. Celui de Lille promet un traitement pour la fin mai. Enfin, Sanofi produira son propre vaccin mais pas avant la fin 2021.

Le gouvernement entend donc soutenir la recherche et la production en France. L'Etat va ouvrir "une nouvelle enveloppe de 300 millions d'euros pour continuer à augmenter les capacités de production françaises destinées à la lutte contre la Covid-19", annonce dans un communiqué le ministère délégué à l'Industrie, ce lundi 8 février. Une enveloppe destinée à "fabriquer plus en France, pas seulement des vaccins d'ailleurs, mais également des traitements" contre le Covid-19, avait déclaré dimanche sur franceinfo Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie.

Ces financements s'inscrivent dans le cadre d'un vaste programme déjà annoncé, celui des investissements d'avenir (PIA) doté au total de 20 milliards d'euros et qui dépasse largement les enjeux liés à la crise sanitaire, indique l'Agence France presse (AFP).

Les 300 millions d'euros annoncés seront distribués dans le cadre d'un appel à candidatures pour des projets destinés à lutter contre l'épidémie de Covid-19, notamment des vaccins ou des traitements.

17 projets déjà financés

Le gouvernement avait lancé un premier financement de ce type l'an dernier, à hauteur de 160 millions d'euros. Cette enveloppe a contribué à financer 17 projets dont les usines françaises qui vont participer d'ici à quelques semaines à la fabrication de plusieurs vaccins : celles des groupes Delpharm, Fareva et Recipharm. Mais ces fonds soutiennent aussi des projets de traitements du Covid-19, comme celui développé par les laboratoires Fabentech et Xenothera.

"Si la crise sanitaire a mis en évidence la nécessité de gagner en indépendance industrielle et sanitaire, tant pour l'approvisionnement en médicaments qu'en dispositifs médicaux, elle a également montré le besoin de soutenir les entreprises relocalisant des traitements existants ou développant des thérapies innovantes", résume le ministère.