Covid-19 : 300 personnes vaccinés en une journée à Châteauroux !

Le gouvernement qui à en charge via les ARS la vaccination avait promis une accélération tout ce weekend en France. A Châteauroux, à la salle Barbillat Touraine à Belle-Isle, 80 doses - principalement d'Astrazénéca- ont été injectées le samedi et 300 doses le lendemain !

Laurence Philippe (Médecin généraliste) : "Les pharmaciens à la mi-mars, les médecins généralistes sans oublier les sages-femmes vont entrer dans la danse."

300 habitants de l'Indre se sont faits vacciner en une journée © Radio France - Sylvain ROGIE

Trois médecins, 4 infirmiers et deux agents d'accueil étaient présent ce dimanche à Belle-Isle. Un bon début pour cette montée en puissance de la vaccination : Le docteur Laurence Philippe, médecin généraliste et présidente de la communauté professionnelle de Santé insiste "On est vraiment sur une impulsion là. Mais d'autres acteurs de la vaccination vont entrer dans la danse. Les pharmaciens vont pouvoir vacciner à la mi-mars sans oublier les cabinets de médecine généraliste, les sages-femmes et comme ici les centres de vaccination. C'est une très bonne nouvelle car nous commençons à voir les effets de la vaccinations notamment chez les personnes âgées."

Francine, de Saint-Gemme : "Il y a des rendez-vous sur Doctolib toutes les cinq minutes je me disais c'est bien vrai cette affaire ? Et bien oui !"

Francine (73 ans) de St Gemme à côté de Buzançais n'en revient toujours pas. Elle a obtenu son rendez vous en moins de 24 heures ! "Quand j'ai appris que sur Châteauroux, on vaccinait ce dimanche matin, je me suis précipitée sur Doctolib pour prendre un rendez-vous. Je dois vous avouer que je me disais : "c'est bien vrai cette affaire !" Il y a des rendez vous toutes les cinq minutes et bien oui, c'était vrai !"

La plate forme Doctolib ou encore les numéros de téléphone ont été utilisés tout ce weekend © Radio France - Sylvain ROGIE

Enfin, le département de l'Indre s'illustre en matière de vaccination et de belle manière. Il fait parti du top 5 en France en ce qui concerne les personnes vaccinées en rapport avec le nombre d'habitants.