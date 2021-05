Covid-19 : 3000 auto-tests distribués à des associations dijonnaises

Alors que des jours meilleurs s'annoncent, avec les réouvertures des commerces et des terrasses le 19 mai, la lutte contre le Covid-19 se poursuit, avec la vaccination mais aussi avec les tests. Ainsi, à Dijon, mardi 11 mai 2021, la ville a distribué 3000 auto-tests à sept associations (ADEFO, Secours populaire, Secours catholique, Restos du coeur, SDAT, Epi-sourire et Le coeur dijonnais), pour un montant de 10.000 euros. Dans le commerce, ces auto-tests coûtent pour l'instant - au maximum - six euros l'unité.

Un vrai besoin ?

Chaque association a pu repartir avec environ 500 tests, pour les redistribuer à ses bénéficiaires ou à ses bénévoles. Un don qui correspond à un réel besoin indique Jean-Christophe Labille, chef de service à l'ADEFO, l'Association Dijonnaise d'Entraide des Familles Ouvrière. Selon lui, cela va "permettre un dépistage rapide en cas de symptômes, ça permettra au moindre doute de tester rapidement d'isoler et d'être beaucoup plus réactif". Il prend l'exemple de l'hébergement d'urgence pour des femmes victimes de violences : "ce sont des appartements que des dames partagent. Quand on a une nouvelle dame qui arrive, on peut se dire que systématiquement on va tester la nouvelle entrante pour ne pas qu'elle amène le covid sur le site".

Qui va bénéficier de ces auto-tests à l'ADEFO ?

Jean-Christophe Labille repart avec les auto-tests pour les bénéficiaires et les bénévoles © Radio France - Adrien Beria