Covid-19 : 33 décès enregistrés en Indre-et-Loire en une semaine

La situation épidémique apparait contrastée et paradoxale en Indre-et-Loire. Alors qu'on enregistre 33 décès en une semaine et douze hospitalisation supplémentaire, le virus circule peu et le nombre de cas pour 100.000 habitants reste faible.

Avec 13.000 nouveaux cas de contamination enregistrés en 24 heures en France (bien loin de l'objectif des 5.000 fixé par Emmanuel Macron), l'incertitude plane toujours sur l'allégement du confinement le 15 décembre. Il faut dire que les chiffres montrent une dégradation de la situation, y compris en Indre-et-Loire au niveau des hospitalisations et des décès. On a enregistré 33 décès supplémentaires en une semaine (situation du mardi 1 au mardi 8 décembre) en Indre-et-Loire. On est passé de 86 décès à 106 décès dans les Ehpad (+20) en une semaine, et de 81 à 93 décès dans les hôpitaux (+12). En 24 heures, la Covid-19 a provoqué la mort de 7 personnes, 4 en Ehpad et 3 à l'hôpital.

Un virus qui circule moins mais qui provoque une accélération des hospitalisations et des décès en Indre-et-Loire

Au niveau des hospitalisations, la hausse est brutale en une semaine. On enregistre 95 personnes hospitalisées, soit 12 personnes de plus dont 11 en 24 heures. Au niveau de la réanimation, la situation est stable avec 33 personnes dans le service.

Au niveau des autres indicateurs en revanche, les chiffres montrent que le virus ne circule pas. Le taux de positivité est de 8,40% (stable sur une semaine), et le taux d'incidence, le nombre de cas pour 100.000 habitants, s'établit à 70,4 en Indre-et-Loire. Là encore c'est stable sur une semaine, y compris sur la Métropole de Tours (70,5 le mardi 1er décembre contre 72,9 le mardi 8 décembre).

Un impact du climat froid et humide ?

Difficile donc de savoir pour quelles raisons, la situation sanitaire ne s'est pas améliorée récemment. Est-ce dû en partie à la réouverture des commerces, fin novembre ? "Peut-être", répond Laurent Habert, le directeur de l'ARS Centre-Val-de-Loire. "Peut-être aussi à cause du climat, froid et humide", ajoute le directeur de l'ARS.

En tout cas, on constate une baisse du nombre de tests en Indre-et-Loire, à moins qu'il s'agisse d'une montée en puissance des tests antigéniques non compatbilisés. Du 26 novembre au 2 décembre, 8.274 tests ont été réalisés en Indre-et-Loire. On enregistre seulement 5.074 personnes testées du 28 novembre au 4 décembre.