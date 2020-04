Covid-19 : 32 décès au sein du Groupement hospitalier Nord-Dauphiné

Dans un nouveau point d'étape, les 4 établissements du Groupement hospitalier Nord-Dauphiné font état, comme au niveau national, d'une situation qui s'améliore mais lentement. Ils se préparent aussi à voir revenir des patients atteints d'autres pathologies et nécessitant d'autres soins.

Le GHND, Groupement hospitalier Nord-Dauphiné rassemble, en Nord-Isère, les hôpitaux publics de Bourgoin-Jallieu (Pierre-Oudot), La Tour-du-Pin, Morestel et Pont-de-Beauvoisin. Dans son suivi de l'épidémie le GHND indique dans un communiqué qu'il comptait 32 décès au 28 avril (26 à Bourgoin-Jallieu et 6 à Pont-de-Beauvoisin). 245 patients ont été confirmés Covid-19. "Depuis le 30 mars, souligne le communiqué, le GHND a également enregistré 118 retours à domicile". Le groupement donne également des nouvelles des maisons de retraite. Ainsi on apprend que l’USLD Jean Moulin (à Bourgoin-Jallieu) connaît 4 cas confirmés"hospitalisés au Centre hospitalier Pierre Oudot".

Le Groupement Hospitalier Nord-Dauphiné "semble, dit son communiqué, suivre la courbe nationale de la situation épidémiologique [...] avec un lent infléchissement autant sur le secteur des soins critiques que sur les services de médecine. La médecine gériatrique conserve cependant un taux d'hospitalisation élevé de patients confirmés Covid-19".

Des besoins "réémergents", hors Covid-19

Fait relativement nouveau par contre, ces 4 hôpitaux nord-isérois constatent par ailleurs qu'une "augmentation progressive de l’activité hors covid est ressentie aux urgences, en soins aigus et en médecine depuis quelques jours" Dans la même veine le Groupement hospitalier Nord-Dauphiné dit s'attendre et se préparer à gérer après le 11 mai, une "reprise partielle d'activité [...] Certains patients ont en effet probablement renoncé à venir à l'hôpital au cœur de la crise". Des besoins "réémergents, notamment pour les patients chroniques". Des plages de consultations vont être rouvertes dans cette perspective. Toute hospitalisation devra néanmoins être précédée d'un contact téléphonique et chaque patient devra, à partir du 11 mai, se présenter sur site avec un masque.