Covid-19 : 4 257 personnes vaccinées en Centre-Val de Loire

Petit à petit, la campagne de vaccination contre le Covid-19 s'intensifie en région Centre-Val de Loire. Au 11 janvier, 4 257 doses de vaccin ont été administrées dans notre région selon la Direction générale de la santé. C'est donc quatre fois plus que lors du dernier bilan fourni par l'Agence régionale de santé, vendredi 8 janvier. Un bilan qui toutefois n'incluait pas cette journée de vendredi. Quoi qu'il en soit, la vaccination monte en puissance dans la région : sur la seule journée de lundi, 1000 personnes ont été vaccinées. Reste que le Centre-Val de Loire est en avant-dernière position en nombre de personnes vaccinées, juste devant la Corse.

Le détail département par département n'est pas donné. Pour l'instant, ce sont les publics les plus fragiles qui sont vaccinés en priorité. En Centre-Val de Loire, les vaccinations en Ehpad ont débuté tout comme la vaccination des professionnels de santé hospitaliers et libéraux de plus de 50 ans. "Tous les établissements de la région (312 EHPAD et 23 USLD en Centre-Val de Loire, accueillant en tout 33 915 résidents) seront progressivement alimentés en vaccins au cours de la première phase de la campagne", indique l'ARS sur son site Internet.