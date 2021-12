Covid-19 : 4.587 classes fermées en France, tendance à la baisse en raison du changement de protocole

Le nombre de classes fermées en France en raison des contaminations au Covid-19 est en forte baisse. Le ministère de l'Education nationale indique vendredi que 4.578 classes restent fermées, un chiffre en forte baisse puisqu'il était de 8.890 classes fermées il y a une semaine.

Cela s'explique par la mise en place du nouveau protocole lundi dernier. Désormais, une classe de primaire ne ferme plus dès le premier cas de Covid. Les élèves qui fournissent un test négatif peuvent retourner en classe, les autres peuvent revenir après 7 jours. 38 structures scolaires sont fermées, soit 0,006%.

En France, 33.550 élèves (sur 11.223.000 élèves, soit 0,27%) sont positifs au Covid sur les 7 derniers jours, et 6.261 de plus en 24h. Par ailleurs, 2.145 personnels de l'éducation nationale sont testés positifs sur les 7 derniers jours, soit 0,18%. En une semaine, 227.717 tests ont été réalisés au sein des établissements scolaires pour les élèves et les enseignants.