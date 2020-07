Covid-19 : 5 foyers de contamination en cours d'investigation en Mayenne

5 foyers de contamination au coronavirus ont été recensés à ce jour en Mayenne par les autorités sanitaires, 4 dans des entreprises et un autre dans un établissement d'hébergement social.

A Sennones, près de Renazé, une personne logée au foyer de Jeunes Travailleurs a été testée positif. Il fréquentait le centre équestre à proximité mais les autorités sanitaires estiment qu'il ne s'agit pas d'un nouveau foyer de contamination.

Pour rappel, un cluster ou épisode de cas groupé, est défini par la survenue d’au moins 3 cas confirmés ou probables, dans une période de 7 jours, et qui appartiennent à une même communauté ou ont participé à un même rassemblement de personnes, qu’ils se connaissent ou non. L’existence de ces foyers épidémiques signifie qu’il y a, localement, une ou plusieurs chaines de transmission actives. Au 21 juillet : 49 foyers épidémiques (clusters) ont été signalés en Pays de la Loire (depuis le 9 mai 2020.)

27 clusters sont clôturés

Un cluster est clôturé quand aucun nouveau cas n’est rapporté après le délai de 14 jours depuis la date de début des signes (ou de diagnostic) du dernier cas rattaché au cluster, que la quatorzaine de tous les contacts est terminée. Alors la levée des mesures contraignantes peut être envisagée. Le signal est clôturé. La décision de clôture est de la responsabilité de l’ARS après proposition des équipes d’investigation.

7 clusters sont maîtrisés

Un cluster est maîtrisé lorsque l’on observe à la diminution régulière du nombre de cas confirmés et probables, la diminution du nombre de contacts et que les mesures d’isolement sont respectées. Ainsi, les chaines de transmission sont maîtrisées et rendent les mesures de gestions efficaces pour contenir le cluster. Dans cette configuration, la probabilité de survenue d’un nouveau cas est fortement diminuée.