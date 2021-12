Covid-19 : 50 personnels de santé inquiets de la circulation du virus réclament le report de la rentrée

50 personnels de santé s'inquiètent ce dimanche 26 décembre dans une tribune publiée dans le JDD du niveau de circulation du Covid-19 parmi les enfants et les adolescents en âge scolaire. Face au nombre de contaminations dans cette tranche d'âge, les signataires de la tribune ont interpellé le ministre de la Santé, Olivier Véran. Ils rappellent que "depuis début novembre, plus de 300.000 enfants et adolescents ont été confirmés positifs au Covid-19" avec "plus de 800 enfants de moins de 10 ans et 300 adolescents de 10 à 19 ans hospitalisés en six semaines".

Ces professionnels de santé dont l'épidémiologiste Mahmoud Zureik, le médecin généraliste Jérôme Marty et le professeur à la Pitié Salpêtrière Gilbert Deray, indiquent se préparer au pire : _"_Nous nous attendons à une vague inédite dans les semaines à venir de prise en charge d'enfants atteints du syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS), ainsi que de séquelles liées à l'évolution, dans certains cas, d'une forme durable de la maladie."

Ils appellent donc à mettre en place plus de moyens au sein des établissements scolaires du primaire et du secondaire où "le virus circule plus", déplorant "les faibles moyens déployés jusqu'à présent par le ministère de l'Éducation nationale pour freiner l'épidémie dans les écoles, que ce soit pour lutter contre le risque aéroporté de contamination, comme pour organiser des campagnes de tests efficaces".

Les professionnels de santé réclament un nouveau protocole sanitaire

Les signataires font aussi état de leurs inquiétudes face aux "propos de certains experts'", qui selon eux, "minimisent l'impact du Covid-19 sur les enfants". Ils insistent sur "l'intérêt" de la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans "au moment même où la campagne de vaccination nécessite un important effort pour obtenir l'adhésion de parents".

Les 50 professionnels de santé demandent des mesures en commençant par le report de la rentrée prévu pour le 3 janvier 2022, qu'ils considèrent comme étant "à haut risque compte tenu de sa proximité avec les festivités du Nouvel An". Ils réclament également l'élaboration d'un nouveau protocole sanitaire dans les écoles, une sensibilisation aux familles "sur les risques avérés du Covid-19 pour les enfants" ainsi qu'"une lutte claire du ministère de la Santé contre la désinformation sur la situation épidémique chez les enfants" et "contre le dénigrement de la campagne de vaccination". Les signataires insistent aussi pour se prémunir contre la transmission du Covid-19 par aérosol et demandent de sensibiliser sur certaines pratiques : capteurs de CO2, aération, ventilation...