Covid-19 : 53 cas positifs au Centre Hospitalier de Murat dans le Cantal

32 patients et 21 agents sont positifs à la Covid-19. L'établissement tente de contrôler le cluster en réorganisant les services. Une nouvelle opération de dépistage massif est prévue rapidement pour les agents et patients des services hospitaliers et de l'Ehpad. Les visites sont suspendues.