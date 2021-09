Covid-19 : 69% des 12-17 ont reçu une première injection du vaccin

69% des collégiens et lycéens ont reçu une première dose de vaccin anti Covid-19 a indiqué le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer ce lundi, confirmant les chiffres communiqués par le premier syndicat des chefs d'établissement (SNPDEN) le 15 septembre. "C'est cette augmentation de la vaccination qui est en train de créer en ce moment en France, tous âges confondus, une baisse de l'épidémie", a soutenu le ministre, en visite au collège Fernand-Buisson de Grandvilliers, dans l'Oise, où a été installé un centre de vaccination. "Tout collégien ou lycéen doit se voir proposer une vaccination au mois de septembre et en général une deuxième injection au mois d'octobre" a-t-il ajouté, saluant le travail des services de l'État et des collectivités pour offrir aux élèves des vaccinations dans leur établissement ou à proximité.

Situation disparate selon les régions

Si une majorité des 12-17 ans est en partie vaccinée, la situation est toutefois très disparate selon les régions d'après le SNPDEN. "On sait que dans les Landes le taux de 12-17 ans ayant eu une dose monte à 98% quand il n'est que de 53% en Seine-Saint-Denis", a expliqué lors d'une conférence de presse de rentrée Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du syndicat.

"C'est inquiétant de voir que dans des zones où il y a un public défavorisé, les chiffres n'évoluent pas autant que l'on souhaiterait" a-t-il insisté, jugeant qu'"il y a un effort à faire particulièrement sur cette population mais certainement en dehors des établissements scolaires, qui n'arrivent pas à influencer positivement ces chiffres". Seulement "2% à 8%" des élèves ont reçu une première dose dans l'enceinte des établissements scolaires a-t-il précisé, estimant que "cela ne fonctionne pas autant que l'on aurait souhaité : le taux d'adhésion des élèves à la vaccination au sein des établissements scolaires est de 2% et 5% dans les académies de métropole et plutôt 8% sur les DOM-TOM".

Un sentiment partagé par un proviseur de la cité scolaire Berlioz à Vincennes, interrogé par l'AFP. "On a vu passer trois opérations, celles des tests antigéniques en décembre dernier, des autotests en mai et celle de la vaccination aujourd'hui", a-t-il expliqué. "Et la conclusion que l'on en tire c'est que les familles ne reconnaissent pas en l'école une compétence médicale, c'était prévisible, chacun son domaine de compétence". Selon lui, "les familles et les élèves ne sont pas au rendez-vous car ils ont préféré s'appuyer sur des centres existants dont c'est le métier".

Le dépistage à l’école recommandé par le conseil scientifique

Depuis l'Oise, le ministre de l'Éducation nationale a également fait un point sur les quelque 3.000 fermetures de classes depuis la rentrée. "Les classes fermées ont augmenté au début du mois de septembre, selon une courbe que nous connaissons bien : au retour des vacances il y a toujours une augmentation, mais les dernières observations que nous faisons nous laissent à penser qu'on est peut-être au début d'une descente", a-t-il commenté, "ce qui permet d'être serein pour avoir le plus possible une année scolaire normale".

Actuellement, le protocole du ministère prévoit qu'un cas de Covid dans une classe en primaire entraîne une fermeture. En cas de contamination au collège ou au lycée, les élèves cas contacts non vaccinés doivent s'isoler une semaine.

Une stratégie qui contraste avec les dernières recommandations du conseil scientifique et du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale datant du 13 septembre et dévoilées par le journal Le Monde. Les experts préconisent notamment qu'à l'école primaire le dépistage soit "systématique et hebdomadaire" et seuls les enfants détectés positifs renvoyés chez eux. "Dans les collèges et lycées, l'avis recommande de dépister, dès le lendemain de l'apparition d'un cas avéré, tous les élèves d'un même niveau (et pas seulement les élèves d'une même classe, compte tenu du large brassage des adolescents entre eux). Mais, ensuite, il suffirait de n'isoler que les élèves positifs".