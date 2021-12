Covid-19 : 8 millions de nouveaux créneaux de vaccination, annonce le gouvernement

"Ce qu'on constate depuis quelques jours, c'est peut être le début d'un ralentissement de la progression de l'épidémie". Déclaration faite ce mardi matin par Gabriel Attal sur France Inter. Au lendemain de l'annonce des nouvelles mesures de l'exécutif pour faire face à la cinquième vague de Covid-19, le porte-parole du gouvernement espère y voir "le début de résultats des efforts que consentent les Français depuis maintenant plus semaines face à cette cinquième vague" mais prévient qu'on n'a "certainement pas passé le pic".

"Notre prudence sauvera les vacances", a estimé Gabriel Attal. "On va réussir à traverser les fêtes, à passer Noël ensemble, parce qu'on a été extrêmement vigilants et prudents ces dernières semaines et qu'on va continuer à l'être", a-t-il ajouté.

8 millions de créneaux de vaccination supplémentaires

Lors de sa conférence de presse, le gouvernement a également insisté une fois de plus sur l'importance de la vaccination et a annoncé que les personnes de plus de 65 ans pourront se faire vacciner sans rendez-vous, "quel que soit le centre".

Alors que les Français éprouvent des difficultés pour trouver des créneaux sont compliqués à trouver, Gabriel Attal a indiqué qu'à ce stade, "il y a 7 millions de Français qui ont pris rendez-vous pour un rappel d'ici à la fin décembre. On va rajouter 8 millions de créneaux, donc ça veut dire 15 millions de Français qui pourront se faire vacciner d'ici à la fin décembre (…) Les créneaux vont continuer à augmenter sur les plateformes", a-t-il assuré.

"Ceux qui le souhaitent, je leur dis d'aller sur les plateformes, ils auront un rendez-vous avant le 15 janvier", a promis Gabriel Attal.

Accompagnement financier des discothèques obligées de fermer

Parmi les dernière mesures prises par le gouvernement, il y a la fermeture des discothèques pendant les quatre prochaines semaines à compter de vendredi. "Il y aura un accompagnement financier évidemment massif face à cette fermeture" des établissements a promis Gabriel Attal. Un rendez-vous est d'ailleurs déjà pris dès ce mardi. Il est prévu "à la mi-journée avec les ministres de Bercy, Bruno Le Maire, Alain Griset, précisément pour échanger avec leurs représentants pour qu'il y ait un accompagnement", a-t-il précisé.

La décision suscite la colère des patrons de discothèque. Gabriel Attal a dit "comprendre la déception". Près de 1.200 discothèques en France qui vont devoir fermer. "En responsabilité, on a pris cette décision", a souligné le porte-parole du gouvernement, tout en précisant que d'autres pays européens ont pris la même décision alors qu'ils sont aussi confrontés à une cinquième vague.

Dans les discothèques, "on sait qu'il y a beaucoup plus de risque de contamination. La dernière étude ComCor de l'Institut Pasteur montre que pour deux personnes, l'une ayant fréquenté une discothèque, l'autre n'en ayant pas fréquenté, il y a huit fois plus de risques de contracter le virus", a-t-il expliqué.

Pas d'explosion des cas à l'école, selon Jean-Michel Blanquer

La veille, le Premier ministre Jean Castex ont annoncé le passage au stade 3 du protocole sanitaire dans les écoles primaires à compter de jeudi. Invité de RTL mardi matin, Jean-Michel Blanquer a estime qu'on ne pouvait pas parler d"'explosion" des cas de Covid-19 à l'école. Le ministre de l'Education nationale mettant plutôt en avant la forte hausse "du nombre de tests pour les enfants". A compter de jeudi, le port du masque sera requis dans les cours de récréation. Les sports collectifs seront restreints à partir de lundi. Les brassages devront aussi être limités à la cantine.

"On ne peut pas dire qu'il y ait une explosion (de l'épidémie chez les enfants, ndlr), le mot est trop fort, il y a un taux d'incidence qui est en train d'augmenter", a nuancé Jean-Michel Blanquer. "Ce qui a explosé, c'est le nombre de tests faits pour les enfants (...) Avant les vacances de la Toussaint, il y avait trois fois moins de tests chez les enfants que chez les adultes", a précisé le ministre.

Interrogé sur la possibilité de rallonger les vacances, en cas de flambée des cas, Jean-Michel Blanquer a affirmé n'écarter aucune hypothèse. "On a toujours sur la table toutes les hypothèses. On est pragmatique depuis le début. Cette hypothèse-là, on peut toujours l'imaginer mais ce n'est pas l'hypothèse privilégiée", a-t-il indiqué.