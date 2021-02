Covid 19 : 800 nouveaux créneaux de vaccination ouverts dans le Territoire de Belfort

La Préfecture du Territoire de Belfort va ouvrir 800 nouveaux créneaux de vaccinations contre la Covid 19 à compter de ce vendredi 26 février. Les personnes à la santé fragile et les plus de 75 ans sont concernés. Il doivent s'inscrire uniquement sur la plateforme Doctolib à partir de 14h. Les rendez-vous seront honorés dès la deuxième quinzaine du mois de mars.

Plus de 9 000 personnes déjà vaccinées dans le département

La vaccination contre la Covid 19 va plutôt bon train dans le Territoire de Belfort. 9 007 personnes ont déjà reçu la première dose et 2 600 patients la deuxième, ce qui veut dire que 6,3% de la population du département a déjà été vacciné au moins une fois contre 5,1 % pour l'ensemble de la région (4% à l'échelle nationale). Le Territoire de Belfort fait partie des départements qui présentent l'un des meilleurs taux du pays.

Fermeture temporaire des vaccinodromes de Giromagny et Grandvillars

Le Territoire de Belfort a beau être un bon élève pour la vaccination, le rythme des injections va devoir ralentir pour privilégier les départements les plus en retard. La livraison de vaccins sera en effet réduite et les centres de Giromagny et de Grandvillars vont fermer temporairement à partir du 15 mars.

Deux médecins sur trois vaccinent les moins de 65 ans

Concernant les vaccins AstraZeneca, ils sont disponibles chez les généralistes depuis ce jeudi pour les patients âgés de 50 à 65 ans à la santé fragile. Dans le département, plus de deux tiers des médecins ont déjà commandé leur flacon. Chacun contient dix doses qui permettent de vacciner dix personnes.