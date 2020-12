Covid-19 : 800 personnes dépistées à la Fontaine monumentale à Valence

Seulement 800 personnes se sont fait tester au Covid-19 à la Fontaine monumentale à Valence ce week-end. La ville a monté un centre temporaire de dépistage entre le vendredi 18 décembre et le dimanche 20 décembre à l'occasion de la campagne de la Région Auvergne-Rhône Alpes.

800 personnes testées, le chiffre est faible par rapport aux nombres d'habitants, mais il convient au maire de Valence, Nicolas Daragon. "Il faut mettre ça en relation avec la dizaine de laboratoires déjà présents dans la ville, avec les pharmacies, avec tous les professionnels de santé qui font des tests, avec tous les lycées qui sont présents dans le bassin valentinois où les élèves pouvaient se faire dépister."

Quand les minuteurs sonnent, les résultats des tests sont disponibles. © Radio France - François Breton

Sous le chapiteau au pied de la Fontaine monumentale, quatre lignes de dépistage ont été mises en place. Pour réaliser les tests antigéniques, des infirmiers et des kinés, comme Benjamin, ont été mobilisés. "Nous avons été contactés par l'ordre des kinés et la Région", explique le volontaire. Vêtu d'une combinaison intégrale, masque FFP2 sur le visage et visière par-dessus, il enchaîne les prélèvements. "Ça fait quatre heures qu'on prélève et je dois être à 55 ou 60 tests. On ne s'ennuie pas, il y a du travail pour tout le monde."

5 % de positivité

En trois jours, une quarantaine de cas de Covid-19 ont été recensés. Le taux de positivité des tests oscille entre 5 et 6 %. "Pour la plupart, c'était des personnes qui se doutaient qu'elles allaient être positives. Certaines avaient des signes de toux, de fièvre", explique la docteure Lucile Vercoutère, médecin directrice de la direction de la santé publique à la Ville de Valence et à la tête du centre de dépistage. Des chaînes de contaminations ont pu être cassées grâce à ces tests antigéniques, les cas positifs devant s'isoler pendant au moins sept jours.

La campagne a aussi permis de rappeler les gestes barrières et les consignes sanitaires aux habitants. Elle se termine le mercredi 23 décembre. Plusieurs villes ont annoncé dimanche qu'elles prolongeaient l'ouverture des centres temporaires de dépistage : Romans-sur-isère, Bourg-de-Péage ou encore Valence.