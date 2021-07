Covid-19 : 86% des nouveaux cas en Haute-Savoie sont dus au variant Delta

Alors que le gouvernement espère éviter une quatrième vague de contaminations au Covid-19 cet été, 86% des nouveaux cas de coronavirus en Haute Savoie sont dus au variant Delta, 61% en Savoie, d'après les chiffres de Santé Publique France. Ces chiffres sont largement supérieurs à la moyenne nationale qui est aux environs de 40%.

Faut-il s'inquiéter ?

Pour l'infectiologue de l'hôpital de Chambéry, Olivier Rogeaux, "étant donné que le variant Delta est 60% plus transmissible que le variant britannique" un malade transmettra le virus à un nombre de personnes "beaucoup plus important que le variant historique, et on avait bien vu avec la troisième vague que le variant britannique aggravait déjà les choses".

"Le variant Delta est plus transmissible, il est au moins aussi grave que le variant britannique voire plus, il touche des sujets jeunes, etc". - Dr Olivier Rogeaux, infectiologue à l'hôpital de Chambéry.

"Clairement la partie sur la place occupée du variant Delta est perdue : on est certain que dans les semaines qui viennent on aura pratiquement plus que le variant Delta" chez les personnes contaminées, affirme le Dr Olivier Rogeaux. En revanche, il faut nuancer ces chiffres ajoute le spécialiste.

Les taux d'incidences sont toujours très faibles en Pays de Savoie et par conséquent le nombre de malades aussi. Le 4 juillet par exemple, 17 nouveaux cas de Covid-19 seulement ont été détectés en Haute Savoie, dont 86% sont dus au variant Delta, soit 15 cas. Mais ce chiffre, prévient le directeur de l'ARS en Haute Savoie, peut grimper très vite. "Ce variant Delta on peut y résister si on en prend conscience dans l'immédiateté" lance Luc Rollet. "La première chose d'abord c'est de respecter ces gestes barrières dont nous parlons depuis si longtemps. La deuxième solution qui est aussi une évidence aujourd'hui : c'est la vaccination. Elle n'empêchera peut être pas de contracter la maladie mais en tout cas on évitera les formes graves".

Alors où en est-on de la vaccination ?

À l'échelle de la région Auvergne Rhône-Alpes :

57,3% des professionnels en Ehpad ont reçu au moins une dose, 47,1% ont une couverture vaccinale complète.

ont reçu au moins une dose, 47,1% ont une couverture vaccinale complète. 80,6% des professionnels de santé du libéral ont reçu au moins une dose, 75% ont une couverture vaccinale complète. La moyenne nationale est de 80,3%.

En Pays de Savoie :