Covid-19 : 88 enfants privés de rentrée, des tests organisés ce jeudi

Il n'y a pas eu de rentrée ce mardi, pour 88 enfants scolarisés dans plusieurs écoles primaires de Bègles. Vendredi, leurs familles ont reçu une lettre de la mairie les invitant à ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Ils ont été en contact avec un enfant qui avait fréquenté deux centres de loisirs béglais, Paul-Langevin et Ferdinand-Buisson dans la semaine du 18 au 25 août.

Depuis, cet enfant a été testé positif à la Covid-19, et l'Agnece régionale de santé a identifié 88 jeunes qui ont été dans les mêmes centres en même temps. Il n'y a pas eu de rentrée à l'école élementaire pour ces jeunes mardi, et ils ont été invités à aller passer un test avant de retourne en cours. Les familles ayant alerté la mairie sur les délais nécessaires pour avoir un rendez-vous, la mairie a décidé d'organiser une vaste session de test, ce jeudi, dans le gymnase Paul-Langevin. Une opération organisée par l’hôpital Bagatelle et le laboratoire Biopole, qui vise à tester uniquement les 88 enfants en question. Si un enfant est ensuite testé positif, ses proches pourront également être testés.