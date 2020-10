Covid-19 : 9 patients hospitalisés à ce jour à Trévenans, dont 3 en réanimation

Pas d'amélioration dans la région sur le front de la circulation du Covid-19. Selon les derniers chiffres communiqués ce mardi par l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté, le seuil d'alerte est toujours dépassé dans le Doubs (avec plus de 50 nouveaux cas pour 100.000 habitants). Le Territoire de Belfort reste en-dessous du seuil d'alerte mais avec un taux de positivité à 4%.

Trévenans n'a pas encore déclenché son plan blanc

Pour l'instant les hôpitaux de la région, dont celui de Trévenans, n'ont pas encore déclenché leur plan blanc, impliquant une déprogrammation des activités médicales hors Covid-19, mais ils pourraient être amenés à le faire d'ici aux vacances scolaires si la situation continue de se détériorer. A ce jour, 28 patients se trouvent en réanimation au niveau régional, dont 3 à l'hôpital Nord Franche-Comté.

La cellule de transferts des patients de réanimation a été réactivée

Pour éviter l'arrêt brutal et massif de toutes les opérations chirurgicales, comme on l'avait connu au printemps dernier lors de la première vague, l'ARS anticipe. Dès que le chiffre de 40 patients en réanimation sera atteint au niveau régional, des transferts de malades seront progressivement organisés entre établissements. Objectif : soulager les hôpitaux en tension et maintenir un minimum de consultations déjà programmées.

Pierre Pribile, le directeur de l'ARS en Bourgogne Franche-Comté. © Radio France - Jean-François Fernandez

"Le but c'est évidemment de repousser cette échéance, c'est la raison pour laquelle nous avons réactivé avec les hôpitaux de la région, une cellule de transferts des patients de réanimation, de façon à pouvoir répartir la charge entre les services de réanimation de la région, et faire en sorte que nous n'ayons pas à déprogrammer plus vite en certains points du territoire", explique Pierre Pribile, le directeur de l'ARS en Bourgogne Franche-Comté.

Il faut un sursaut de responsabilité individuelle (ARS BFC)

Pierre Pribile appelle les habitants de la région "à un sursaut de responsabilité individuelle" dans le respect des gestes barrière, surtout dans la sphère privée. "Les vacances scolaires, c'est dans 10 jours, et si on veut limiter la charge des hôpitaux pendant les vacances scolaires, c'est aujourd'hui que ça se passe", insiste-t-il.

L'ARS continue de recevoir des dizaines de signalements au niveau régional pour des suspicions ou des cas avérés de Covid-19 en milieu professionnel, dans la sphère privée ou en milieu sportif. Ce mardi, 150 patients Covid-19 étaient hospitalisés dans toute la région, dont 28 en réanimation (en ce moment, il y a en moyenne 10 nouvelles hospitalisations par jour, dont 3 entrées en réanimation au niveau régional).