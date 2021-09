Covid-19 : 90% des Bretons de plus de 12 ans primo-vaccinés

90% des jeunes Bretons de plus de 12 ans ont déjà reçu une injection contre le coronavirus. Et presque 80% présentent un schéma vaccinal complet. C'est ce que tweete ce mercredi Stéphane Mulliez, le directeur de l'Agence Régionale de Santé, à la veille de la rentrée dans les collèges.

90 % des jeunes Bretons de plus de 12 ans ont déjà reçu une injection dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Et presque 80% présentant un schéma vaccinal complet. C'est ce que déclare sur Twitter ce mercredi Stéphane Mulliez, le directeur de l'Agence Régionale de Santé, à la veille de la rentrée scolaire dans les collèges. Dans les prochains jours, les collégiens de plus de 12 ans non vaccinés se verront proposer un rendez-vous dans un centre de vaccination. Des rendez-vous pris sur la base du volontariat.

