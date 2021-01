Covid-19 : 91 personnes contaminées à l'hôpital de La Châtre et à l'Ehpad Boncoeur

La propagation du coronavirus se confirme à l'hôpital de La Châtre et à l'Ehpad Boncoeur. 91 cas positifs ont désormais été détectés après de nouveaux dépistages chez les résidents et le personnel.

Les résultats des dépistages Covid-19 sont tombés à l'hôpital de La Châtre. 91 personnes sont positives au coronavirus, selon les informations de France Bleu Berry. C'est donc 26 nouveaux cas détectés en une journée, après les tests réalisés mercredi au sein de l'établissement. Dans le détail, 65 patients sont positifs au Covid : 12 en médecine et 2 en soins de suite et de réadaptation (SSR) de l'hôpital et 51 résidents à l'Ehpad Boncoeur. Et on compte 26 professionnels de santé contaminés : 4 en médecine, 1 en SSR et 21 à l'Ehpad.

Les résidents sont confinés dans leurs chambres et les visites sont interdites pour une durée indéterminée. "L'immense majorité des résidents testés positifs vont plutôt bien. Ils sont symptomatiques mais ils vont plutôt bien", tient à rassurer Xavier Bailly, le directeur de l'hôpital de La Châtre.

Le premier cas positif a été détecté le 8 janvier. En douze jours, ce sont désormais 91 personnes qui sont contaminées. "On n'a pas d'explications particulières. On n'a pas de difficultés d'approvisionnement, on utilise l'ensemble des protections nécessaires", assure Xavier Bailly, le directeur de l'hôpital de La Châtre. "Les personnels portent tous les équipements de protection et effectuent les soins avec ceux-ci", ajoute-t-il.

Des infirmières et des aides-soignantes activement recherchées en renfort

26 personnels de santé sont donc positifs au Covid et confinés. Par conséquent, "l'établissement cherche activement des aides soignantes et des infirmières pour les toutes prochaines heures", indique Xavier Bailly. Ceux qui sont intéressés doivent se faire connaître auprès de l'hôpital de La Châtre. Il faut appeler le 02 54 06 54 54 et demander à parler à Madame Brisse, la directrice des soins.

Une réunion était programmée jeudi après-midi entre la direction de l'hôpital de La Châtre, l'Agence régionale de santé et des représentants du personnel.