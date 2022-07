Covid-19 : "on n'a absolument pas besoin" de tension hospitalière à Bordeaux pour l'infectiologue Denis Malvy

45 personnes sont hospitalisées à cause du Covid-19 ce mercredi à Bordeaux. Le double par rapport à la semaine dernière selon Denis Malvy infectiologue et responsable de l'unité des maladies tropicales et du voyageurs au CHU de Bordeaux. Il appelle les Français à respecter les gestes barrières.

En Gironde, le taux d'incidence du Covid-19 explose et atteint 1377 pour 100 000 habitants. Une augmentation de 80% en une semaine. 45 personnes sont hospitalisées au CHU de Bordeaux ce mercredi. L'hôpital s'apprête à passer un 3e été sous covid, et avec un flux tendu de soignants. Denis Malvy infectiologue et responsable de l'unité des maladies tropicales et du voyageurs au CHU de Bordeaux appelle les Français à respecter les gestes barrières : "Si on fait cela. On protègera aussi les soignants qui portent le masque sur le lieu de travail, mais qui peuvent être aussi exposés dans la vie sociale". Les soignants peuvent continuer de travailler s'ils sont asymptomatiques, mais pas l'inverse.

S'ils sont malades, symptomatiques, ils doivent arrêter de travailler, ajoute le professeur. Et donc on va avoir encore à gérer cette tension du service hospitalier, du service de santé, du système de santé dont un des problèmes est l'accès et la disponibilité de lits d'hospitalisation qui est dépendante de la présence en quantité suffisante d'un personnel qualifié.

Denis Malvy est persuadé que les Français peuvent se réapproprier les gestes barrières, sans pour autant que le masque soit de nouveau obligatoire dans les transports. "On a passé une vague, deux, trois, on n'est pas à notre premier coup d'essai" estime-t-il. Le professeur affirme qu'il faut être capable de remettre en place ce "qui nous a permis de sortir des précédentes vagues épidémiques". Il reste cependant prudent face aux estimations de ceux qui donnent le pic de la vague pour la fin du mois de juillet.