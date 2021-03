Covid-19 : se faire vacciner à bord d'un bus, c'est désormais possible en Seine-Saint-Denis

Le "vaccibus" du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, permet désormais aux personnes âgées, éloignées des centres de vaccination anti-Covid, de se faire vacciner à bord de ce véhicule. Pour sa première étape, ce lundi 1er mars, il a marqué l'arrêt devant la Résidence de la Butte aux Pinsons à Bagnolet.

Se faire vacciner en bas de chez soi

Sur les 68 occupants de cette résidence autonomie, 48 ont été vaccinés en une journée. Les rendez-vous s'enchaînent, toutes les dix minutes en moyenne. Stéphane, infirmier au conseil départemental, injecte les doses stockées dans une petite glacière posée dans un coin du bus. Pour Andrée, 83 ans, se faire vacciner juste en bas de chez elle, est un vrai plus : "C'est très bien organisé, on nous appelle quand il faut, on a pas grand chose à faire et on n'a pas le temps de se stresser".

Pratique et "rassurant", aussi pour Hocine, 74 ans, prioritaire pour recevoir une dose car il souffre d'un diabète de type 2. Pourtant, les deux résidents l'affirment : ils auraient pu se rendre eux-même, ou accompagné par un proche, dans le centre de vaccination de la commune voisine (celui prévu à Bagnolet n'a toujours pas ouvert), mais ils auraient certainement attendu longtemps avant qu'un créneau se libère.

Beaucoup de résidents ont eu des difficultés pour réserver un rendez-vous en ligne ou par téléphone, rappelle aussi Dalila Rahmani, la directrice : "C'était long, ils n'y arrivaient pas, nous demandaient de l'aide donc là, c'est vraiment l'idéal". Elle en est persuadée : "Si le bus n'était pas venu à eux, on aurait pas eu autant de volontaires".

1.200 doses supplémentaires chaque semaine

À partir de ce lundi, la Seine-Saint-Denis recevra 1.200 doses supplémentaires de vaccins, dont 200 dédiées à cette opération du _"vaccibus"_. Mais pour le président du département, Stéphane Troussel (PS), il faut aller encore plus vite, quitte à aller chercher les vaccins ailleurs, dans des régions moins touchées par l'épidémie."Il faut, dans les dix jours qui viennent, concentrer les doses supplémentaires dans les 20 départements où le virus circule le plus, c'est du bon sens". En résumé, mettre le paquet sur la vaccination pour éviter, si possible, un nouveau confinement, c'est ce qu'espère encore l'élu.

Nouvelles étapes du vaccibus cette semaine

D'ici la mi-mars, 350 vaccinations pourront être réalisées à bord de ce bus chaque semaine pour les personnes de plus de 75 ans ou celle souffrant de facteurs de comorbidité. Le bus tournera en priorité dans les villes qui ne disposent pas de centre de vaccination déjà ouverts et auprès des résidences autonomies. De nouvelles étapes sont prévues cette semaine à Stains, Tremblay-en-France et au Blanc-Mesnil.