Covid-19 : à Bourgoin-Jallieu, comme ailleurs en Isère, il y a plus de candidats à la vaccination que de doses

Ce lundi 18 janvier marquait dans le pays le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre le coronavirus pour les plus de 75 ans (hors maisons de retraite) ainsi que pour les personnes plus jeunes porteuses de pathologies qui les exposent à un risque de covid. Un démarrage "grand public" alors que le gouvernement est toujours sous les feux des critiques en raison du manque de doses. En déplacement à Grenoble, le ministre de la Santé, Olivier Véran s'est défendu et a annoncé une augmentation des doses. Sans donner de date, ni à quel rythme.

A Bourgoin-Jallieu se trouve l'un des 11 centres ouverts en ce début de semaine en Isère. Les 485 créneaux disponibles jusqu'au 5 février sont déjà pris. Désormais plus aucun premier rendez-vous n'est proposé, au grand dam de Martine, qui cherche désespérément un rendez-vous pour sa maman de 86 ans, diabétique et en surpoids. "La ligne téléphonique ne répond pas, la plateforme keldoc.com ne propose pas de créneau. Et ici, à l'espace "seniors" on me dit de reprendre contact début février, mais je ne sais même pas si j'aurai un rendez-vous. Il faudrait vraiment prendre les cas les plus graves", assure-t-elle.

Claude, Francine et Roger bien contents d'avoir eu un rendez-vous et une première dose

En fait sont seulement fixées des dates pour les rappels que doivent effectuer les personnes qui ont une première injection. C'est le cas de Claude, 78 ans, qui se dit "soulagé". Ce retraité semble marqué par le cas de la fille de sa voisine, une dame de 52 ans, qui a été intubée, qui sort de 4 mois de Covid, mais qui ne peut pas bouger. "A notre âge, si on le prend, c'est compliqué", dit-il.

Francine et son mari Roger, plus de 80 ans, sont bien heureux d'avoir pu se faire vacciner. "On est venu en courant", affirme Roger, "faut qu'on vive encore un peu vu notre grand âge." "On est protégé des formes les plus graves, c'est le principal", explique Francine.

Catherine Blanchard, médecin responsable du centre ce lundi, leur a bien expliqué que le niveau de protection serait d'environ 95% après la deuxième injection, mais elle alerte leur attention : "concernant la transmission, malgré le vaccin, on est pas tout à fait sûr. Il faut donc continuer à adopter les gestes barrière."

La mairie comme le Département disent être en capacité de vacciner plus, mais les doses manquent

Dans ce centre, un parcours est établi, un questionnaire doit être rempli puis vérifié avec le médecin. Après la piqûre, les patients attendent 15 minutes, histoire de s'assurer qu'ils ne sont pas pris de malaise. Rien de tout ça ce lundi. Si l'organisation semble bien rodée, ce qui "coince" et qui fait parler, c'est le délai d'attente, les doses en nombre insuffisant.

Ce centre dispose de 30 doses par jour, pas une de plus. C'est le quota attribué pour l'instant. "On espérait pouvoir monter en régime très, très rapidement, mais au vu du volume actuel on ne peut satisfaire la demande", précise Alain Batillot, l'élu chargé de la santé. Pour lui, pourtant, les lieux d'accueil existent - il est même évoqué la possibilité d'avoir un deuxième centre sur la commune - et le personnel est là.

Même discours pour Magali Guillot, vice-présidente du Département, déléguée à la santé : "on a le personnel - médecins, infirmiers, administratifs. Aujourd’hui encore, dans l'hémicycle au conseil départemental, des personnes ont été formées. Si on avait plus de doses, à Bourgoin-Jallieu, par exemple, on serait capable de vacciner quatre fois plus de personnes. Il faut s'avoir qu'en Isère, on a 106.000 personnes de plus de 75 ans, dont 80% veulent se faire vacciner. Si on reste sur ce rythme, il va nous falloir plus de 6 mois", souligne l'élue qui dit ne pas être dans la polémique et espère que l'Etat augmentera le volume de doses tout prochainement.