Covid-19 : à côté de Laval, une troisième dose de vaccin "oui, pour continuer la pétanque"

Une campagne de rappel de vaccin contre le Covid-19 débute ce lundi 30 août 2021. Les personnes de plus de 65 ans sont concernées et celles rencontrées, à côté de Laval en Mayenne affichent leur volontarisme.

Tu tires, tu pointes ou tu piques ? Ce lundi 30 août débute la campagne de rappel contre le Covid. Et sur le terrain de pétanque de Saint-Berthevin, à côté de Laval, où se retrouvent toutes les semaines des retraités de la commune, la décision est déjà prise : ils iront se faire vacciner une fois encore.

"Je me doutais qu'il faudrait le faire, explique Monique, 84 ans, avec son aimant téléscopique pour ramasser les boules. Déjà ne serait-ce que pour pouvoir jouer à la pétanque ou jouer aux cartes avec mes amis, je dois le faire. Sinon, on ne bouge plus."

A ceux qui brandissent une menace du vaccin pour sa santé, elle sourit : "J'entends des gens qui disent que dans dix ans, je serai malade. Bon, dans dix ans, à mon âge, je ne risque plus grand chose !"

Accompagner les personnes âgées

Remonter une nouvelle fois sa manche, pour recevoir une troisième injection, cela ne pose pas de problème non plus à Georgette, elle a 72 ans : "J'ai eu le Covid au moment du premier confinement, ça a été très dur pendant 6 semaines et je toussais tout le temps. Je ne veux pas attraper ça de nouveau !"

Le groupe de neuf pétanqueurs amateurs dit avoir "confiance en la médecine et les médecins". "Je remercie d'avance de penser aux anciens comme nous, appuie Maurice, le président de l'amicale des retraités de Saint-Berthevin. Parce que quand on voit que les hôpitaux sont pleins de personnes non-vaccinées, ce n'est pas normal ! Ca retarde ceux qui ont d'autres opérations." D'ailleurs le pass sanitaire est désormais demandé pour tous les évènements de l'amicale.

Un vaccin pour continuer la vie

Mais Michel, avec son compteur de points autour du cou, tient à attirer l'attention sur la nécessité d'accompagner les personnes âgées à prendre rendez-vous : "Je n'ai pas internet, que le téléphone pour prendre rendez-vous. Pour mes deux précédentes doses, j'ai dû demander à mon fils de le faire pour moi. Mais il habite à Rennes alors ce serait bien de ne pas le déranger à chaque fois. J'espère qu'ils vont nous appeler pour fixer la date."

Plus de 18 millions de Français sont appelés à recevoir une nouvelle dose de vaccin contre le Covid, prioritairement les plus de 65 ans et les personnes à la santé fragile, avec des comorbidités. Et pour ces retraités mayennais, c'est l'assurance de nombreuses autres parties de pétanque entre amis.