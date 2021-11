Covid-19 : à Dinan, le centre de vaccination accroît sa capacité en vue des fêtes de fin d'année

Les personnes éligibles à la 3e dose de vaccin contre le Covid-19 sont de plus en plus nombreuses à se présenter dans des centres de vaccination pour leur piqûre de rappel. À Dinan par exemple, le centre de vaccination se prépare à pouvoir dispenser 700 injections quotidiennes, dès ce lundi.

"Pour passer les fêtes de fin d'année l'esprit tranquille", "pour protéger mes proches", "par sécurité"... Autant de raisons avancées, ce weekend, par les quelques dizaines de personnes éligibles venues au centre de vaccination de Dinan, recevoir une troisième dose d'un vaccin anti-covid - Pfizer, en l'occurrence. Professionnels de santé, personnes à risque, et plus de 65 ans sont concernés. Et ils sont de plus en plus nombreux à venir faire leur dose de rappel.

700 injections par jour prévues

Alors que ce dimanche, le porte-parole du gouvernement parle d'une progression "fulgurante" du coronavirus, la situation épidémique se dégrade nettement aussi en Bretagne. Selon les dernières données de l'ARS, dévoilées vendredi, le taux d’incidence du Covid-19 s’élève désormais à 109,9 cas pour 100 000 habitants (+24,8 points) au niveau régional, avec un taux de positivité de 4,5 %. Par ailleurs, la région compte actuellement 60 clusters en cours d’investigation.

Alors les personnes éligibles à la 3e dose, commencent à arriver en masse dans les centres. "Après une période d'accalmie après l'été, on voit une reprise nette", confirme la coordinatrice du centre de vaccination de Dinan, Laurence Le Bot. Dans ce centre près de 30% des vaccinés sont des plus de 65 ans, juste derrière ceux qui viennent pour une 2e piqûre. Et cela va encore augmenter dans les prochaines semaines Laurence Le Bot, qui voit une corrélation claire entre annonces gouvernementales ou présidentielles, et nombre de rendez-vous. "Dès le lendemain, on en voit les effets", estime-t-elle.

La campagne vaccination va prendre de l'ampleur ces prochaines semaines. De 250 à 300 vaccinations par jour dénombrées ces derniers jours, on vise désormais, dès ce lundi, 700 injections quotidiennes. Ce n'est pas autant que cet été mais cela devrait suffire pour répondre à toutes les demandes de rendez-vous.