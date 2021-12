Covid-19 : À Grabels, ID-Solutions a développé une solution révélatrice du variant Omicron

Dès ce lundi 27 décembre 2021, les laboratoires vont pouvoir s'équiper du dernier kit de dépistage d'ID-Solutions. Cette entreprise de Grabels (Hérault) a développé une solution qui sert à dire, après un PCR, si la personne testée est malade, et si oui, si c'est à cause du variant Omicron.

L'entreprise grabelloise ID-Solutions (Hérault) vient de développer un nouveau kit de dépistage : une solution qui permet de dire si un test PCR est positif, et si oui, si c'est le variant Omicron qui est impliqué. Tous les laboratoires pourront se le procurer dès ce lundi 27 décembre 2021. Dans l'Hérault, le CHU de Montpellier et le groupe Inovie (qui possède notamment les laboratoires Labosud) en ont déjà fait la demande.

Une solution conçue en 10 jours

C'est le ministère de la Santé qui a directement contacté l'entreprise. "Ils m'ont appelée à la fin du mois de novembre, raconte Lise Grewis, la directrice générale de la boîte. C'était un moment où on commençait à beaucoup parler du variant Omicron. Évidemment, on a dit oui. Et en 10 jours, on l'a sorti, là où on avait mis trois semaines pour sortir notre premier kit de dépistage, celui pour le variant britannique. Il y a seulement 10% de différences entre les variants. Et maintenant, on est rôdé."

Ça va orienter les médecins pour savoir quelle ligne thérapeutique ils peuvent adopter - Lise Grewis, la directrice générale de la boîte.

Quel est l'intérêt de cribler le variant Omicron alors qu'il sera majoritaire en France, entre Noël et le Premier de l'An, selon le gouvernement? "Ce n'est pas trop tard, juge Lise Grewis. En identifiant qui contracte ce variant et comment les patients réagissent, on va mieux comprendre Omicron. Et ça va aider les médecins à savoir quelle ligne thérapeutique ils peuvent adopter."

Selon Lise Grewis, directrice générale d'ID-Solutions, le kit va permettre d'engranger rapidement des données sur Omicron Copier