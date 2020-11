Covid-19 à l'Ehpad de Bas-en-Basset : "voir passer des cercueils dans le couloir, c'est dur"

"Voir passer un cercueil dans le couloir, c'est dur", confie Géraldine Barry, alors directrice de l'Ehpad de Bas-en-Basset. Car le mois dernier la maison de retraite Saint-Vincent de cette commune de Haute-Loire a vu sept de ses résidents mourir, tour à tour. Sept personnes déjà bien fatiguées quand le coronavirus les a infectées.

Par précaution afin de limiter la propagation du virus, les mises en bière ne peuvent pas se faire en salle funéraire. "On met donc le défunt dans une housse et on fait la mise en bière, la mise en cercueil, immédiatement, dans la chambre, explique-t-elle encore très marquée par cet épisode. Ce ne sont pas des choses qu'on a l'habitude de faire en Ehpad".

Cinquante cas positifs dans l'établissement

Traumatisme dont parle aussi Marie-Hélène : "Il a fallu positionner notre résident, notre résidente dans une housse plastique et la fermer (...) et ça a été un moment difficile à vivre pour mes collègues". Mais l'infirmière essaie de se rappeler surtout ce qui a tenu à cœur à toute l'équipe : "Nous avons pu malgré tout les accompagner et permettre que leurs familles puissent assister aux derniers jours et aux derniers moments de vie. C'est ce qui a permis d'atténuer les difficultés que nous vivions. Il était primordial pour nous que nos résidents puissent être accompagnés aussi sereinement que nous le faisions habituellement. Nous avons tenu à conserver le soin auprès de nos résidents décédés comme avant. C'est à dire que nous réalisions la toilette mortuaire avec les vêtements choisis par la famille".

"Les aides soignantes et les infirmières ont beaucoup pris sur elles pour se rendre disponibles pour chaque famille, complète la directrice Géraldine Barry. Elles ont accompagné les familles qu'elles connaissaient bien et ça a aidé".

Car au plus fort de l'épidémie, 35 pensionnaires s'avèrent porteurs de la Covid-19 et 25 membres du personnel l'ont aussi contractée. Au moment où il faut redoubler d'attention pour soigner les résidents tout en faisant barrage au coronavirus, il faut aussi pallier l'absence des collègues malades et enchaîner de très longues journées. "Les agents eux-mêmes venaient me proposer des solutions pour revoir les tableaux de service et leur permettre de se reposer un peu (...). Car il a fallu tenir sur la durée".

Le renfort de quatre chômeurs

D'autant qu'à la différence des établissements touchés lors de la première vague, l'Ehpad de Bas-en-Basset n'a pu compter sur aucun renfort d'élève infirmier ou d'étudiant en médecine. Et tous les appels sur les réseaux sociaux ou au Pôle emploi sont restés sans réponse. Alors pour dégager du temps aux aide-soignantes, la directrice a décidé de recruter quatre demandeurs d'emploi auxquels étaient confiées les tâches de désinfection.

"C'était compliqué pour les agents. Parce qu'il fallait combattre ce virus qui va très vite, qui va très fort. Il faut s'habiller, se déshabiller. Les faits et gestes sont comptés, la fatigue s'accumule. La collègue est peut-être malade mais on ne le sait pas. Il y a toute cette angoisse", se souvient Géraldine Barry.

"La peur au ventre que ça reparte"

Et si à présent, l'Ehpad Saint-Vincent peut enfin commencer à souffler et rouvrir aux visites, c'est que depuis plus de deux semaines, aucun nouveau cas n'a été enregistré. Il n'est ainsi plus considéré comme un foyer d'infection, un "cluster" dans le langage de l'Agence régionale de santé (ARS).

Chaque après-midi pendant trois grosses semaines, la directrice a tenu une cellule de crise dans son bureau. Et Géraldine Barry se souvient bien quand enfin elle a entrevu le bout du tunnel : "On fait la déclaration quotidienne à l'ARS, et quand ça fait trois, quatre, cinq jours que vous mettez les mêmes chiffres, c'est à dire qu'il n'y a pas de nouveaux cas, vous vous dites allez encore un jour de plus et quand on arrivera au 7e jour, on aura peut être gagné une partie. La dernière semaine d'octobre, je l'ai senti... Je le lisais dans les yeux du médecin coordonnateur, de la cadre de santé. On était tous à compter des jours, à voir qu'il n'y avait pas d'autres symptômes. On sentait que ça se stabilisait mais avec la peur au ventre, que ça reparte !".