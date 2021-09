Covid-19 : à l'hôpital d'Ernée, la vaccination des soignants frôle les 100 %

C'est la dernière journée pour les personnels soignants, ainsi que ceux qui travaillent auprès de personnes vulnérables. A partir de mercredi 15 septembre 2021, ils devront avoir reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid pour se rendre au travail. La seconde est attendue pour le 15 octobre.

S'ils ne sont pas vaccinés, ils seront suspendus, sans salaire. Certains sont prêts à prendre ce risque. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, il restait 12 % de soignants non-vaccinés au 8 septembre. Dans les hôpitaux en Mayenne, on attend d'avoir le chiffre définitif avant d'envisager des changements de planning.

Mais il y a un hôpital qui aborde cette date limite la conscience plus tranquille, c'est le centre hospitalier d'Ernée, dans le nord-ouest du département. Sur les 325 personnels, tous sont vaccinés. Un chiffre exemplaire mais qui n'empêche pas les soignants d'être divisés sur cette obligation.

"Pas de gaieté de cœur"

"Pour ma part, je ne suis pas inquiet [par la date du 15 septembre], explique Jean-Baptiste, kinésithérapeute et vacciné depuis le printemps. Mais certains de mes collègues qui étaient plus perplexes, ça leur a mis un peu de pression."

Au moment de l'annonce de la mesure, il y avait à Ernée 30 % de personnels non-vaccinés. Un chiffre déjà plus faible que dans d'autres établissements. Depuis quelques jours, tous sont immunisés. Mais cette obligation ne plaît pas du tout à Anaïs, infirmière. Elle a reçu sa seconde dose de vaccin mi-août "mais pas de gaieté de cœur du tout", lâche-t-elle.

Quand on lui demande si maintenant, elle encouragerait les réfractaires à se faire vacciner, elle répond que "ceux qui restent sont des gens qui ont une force de caractère, qui se positionnent fermement dans ce choix de ne pas se faire vacciner, donc je ne les encouragerais pas dans un sens ou dans l'autre". "C'est une décision très personnelle" tranche celle qui ne se serait pas faite vacciner sans l'obligation.

Une obligation morale de se faire vacciner

Cela pose davantage de questions à Véronique, aide-soignante. Elle a eu le Covid l'année dernière et elle a ressenti une "obligation" à se faire vacciner. Mais davantage dans un sens moral : "Je me dis que c'est pour nous protéger nous, et surtout pour protéger nos patients." Même si elle précise que "chacun a la liberté de choisir pour son corps".

Globalement, les soignants de l'hôpital d'Ernée n'affichent pas trop d'enthousiasme quant à la vaccination anti-Covid. Certains confient leurs doutes au départ, dissipés depuis. D'autres ajoutent qu'ils ont pris rendez-vous pour pouvoir vivre normalement, avec le pass sanitaire.

Mais, ils s'accordent à dire que la situation à Ernée leur permet de continuer à travailler correctement tandis que les syndicats craignent une hémorragie dans les services. Plus le temps passe, plus on se rend compte qu'il y a moins de monde à être hospitalisé parmi les vaccinés", note Céline, une autre aide-soignante.

Ernée, un cas à part ?

La direction de l'établissement est en tout cas très satisfaite de ces bons chiffres. Gérard Guingouin, le directeur, admet "une confiance extrêmement sincère dans toutes les équipes". Il rappelle que déjà lors de la dernière campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, l'hôpital d'Ernée avait atteint près de 50 % de personnels vaccinés. En 2019, d'après Santé Publique France, seuls 21 % des aides-soignants et 36 % des infirmiers l'avaient fait.

Concernant le Covid, cela n'a pas empêché les doutes et les interrogations de certains, "mais à la marge", assure le directeur. "Une colère devait être exprimée et elle a été entendue. Mais après discussions, les personnes ont convenues qu'il vaudrait mieux se faire vacciner."

Seules 7 personnes ne sont pas vaccinées à Ernée, mais il s'agit d'employées en congé maternité. En revanche, dans un Ehpad rattaché par l'hôpital, il y a bien deux soignants qui ont décidé de refuser la vaccination jusqu'au bout. L'un ne renouvelle pas son CDD, l'autre prend une disponibilité et se détache de son statut de fonctionnaire.