Covid-19 : à l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis, "on passe nos journées à transférer des patients"

Alors que les services de réanimation arrivent à saturation en Île-de-France, au centre hospitalier Delafontaine à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), les transferts de patients ont repris.

"On passe nos journées à transférer des patients, que ce soit des patients de soins critiques, c'est à dire des patients de réanimation, ou des patients d'hospitalisation conventionnelle, et on arrive à les transférer à l'autre bout de l'Île-de-France", explique, ce mercredi 10 mars 2021, chez nos confrères de franceinfo, Mathias Wargon, médecin urgentiste et chef du service des urgences adultes et du SMUR de l’hôpital Delafontaine.

Pour lui, il faut augmenter les capacités d'accueil en réanimation : "Quand on est au pied du mur, il faut augmenter le nombre de lits,c'est sûr". "Je ne crois pas tellement à l'effet du couvre-feu" a-t-il poursuivi. "Du point de vue médical, la technique, c'est réduire les contaminations. Ça peut être du confinement, ça peut être des mesures barrières beaucoup plus strictes. Ça peut être plus de télétravail", détaille-t-il. "Or, on voit bien qu'en Île-de-France, les bouchons sont les mêmes qu'en temps normal, que les gens travaillent normalement. Donc on est dans une stratégie qui est tout ou rien".

La région parisienne a passé le cap des 1 000 patients en réanimation. Lundi 8 mars, l'Agence régionale de santé a demandé aux hôpitaux franciliens de déprogrammer 40% de leurs opérations.