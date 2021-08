Covid-19 : à l'hôpital Nord de Marseille, 99 % des patients en réanimation ne sont pas vaccinés

Un service réanimation sous tension, des patients de plus en plus jeunes et quasiment tous non-vaccinés... C'est le constat du Professeur Jean-Marie Forel, chef du service de réanimation à l'hôpital Nord de Marseille. Il était l'invité de France Bleu Provence ce matin.

Les hôpitaux de la région PACA ont déclenché le plan blanc, pour faire face notamment à un afflux de malades du Covid-19. Les services de réanimation se remplissent de plus en plus, essentiellement de patients non-vaccinés. On fait le point avec Jean-Marie Forel, chef du service de réanimation à l'hôpital Nord de Marseille.

Quelle est la situation dans votre service ?

On est sous tension. Ces derniers temps, les malades affluent, et ils sont de plus en plus jeunes. Nous avons une trentaine de patients en réanimation. Hier, j'ai eu un appel pour une personne de 24 ans. Cette semaine, nous avons admis un patient de 37 ans, un autre de 47 ans. Aujourd'hui, la moyenne d'âge en réa est de 50/55 ans. Peut-être qu'en cette période estivale, les plus jeunes oublient un peu les gestes barrières. Et certains ne sont pas vaccinés, cela explique pourquoi certains d'entre eux se retrouvent malheureusement à l'hôpital.

Les patients en réanimation sont-ils vaccinés ?

Non, 99 % des patients que nous recevons en ce moment en réanimation ne sont pas vaccinés contre le Covid-19. Quand on est en réanimation, on a malheureusement 2 chances sur 10 de mourir, d'une maladie qu'on peut prévenir. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important de comprendre qu'il faut se faire vacciner.

Il y a une prise de conscience ?

Vous savez, en réanimation, les patients vivent des moments très difficiles : la sensation de ne plus pouvoir respirer, parfois le coma artificiel, les lourdes séquelles physiques et psychologiques, etc. Beaucoup comprennent qu'ils ont peut-être fait une erreur en ne se faisant pas vacciner et beaucoup veulent corriger le tir. Bon, certains sont encore hésitants, mais on espère les convaincre. Tous les patients covid qui ressortent de l'hôpital vont devoir se faire vacciner d'ici 2 à 3 mois, nous les incitons à le faire. D'ailleurs, dans notre hôpital, après avoir vu des cas graves, les soignants sont de plus en plus nombreux à se faire vacciner. Il faut rappeler que les effets secondaires sont minimes, par rapport au risque de mourir du Covid-19.