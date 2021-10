Covid-19 : à la clinique du Bois à Lille, le rythme de la vaccination décélère

Il n'y a plus de file d'attente à l'entrée et les chaises dans la salle d'attente ne sont pas toutes occupées. Dimanche 10 octobre 2021, il y a comme un air de fin de campagne à la clinique du Bois, après des semaines d'activité intense. Quelque 120 patients ont pris rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid, "on était à près de 500 il y a quelques semaines encore", explique le coordinateur du centre de vaccination, Dimitri Coquart.

Ce centre a une répartition assez égale entre les patients : un tiers de rendez-vous pour une première dose, un tiers pour la deuxième et un tiers pour la troisième. La campagne de vaccination contre le Covid est à un carrefour. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, près de 75 % de la population éligible au vaccin est complètement protégée. Les personnels soignants doivent être vaccinés d'ici vendredi 15 octobre pour continuer à travailler. A cette même date, les tests ne seront plus remboursés pour les personnes non-vaccinées.

Les réfractaires s'y mettent

"Aujourd'hui, ceux qui viennent sont surtout des enfants qui cherchent à compléter leur pass sanitaire, constate Dimitri Coquart. Ou bien, il y a des patients qui étaient un peu réfractaires à l'époque et qui se résignent aujourd'hui pour entamer un cycle de vaccination. Ils disent qu'ils se sentent obligés de se faire vacciner pour continuer à vivre."

Justement, Tancrède est dans ce cas. Cet artisan dans le bâtiment a toujours refusé jusqu'ici de recevoir une dose car il "attendai[t] de voir, on ne sait pas ce qu'il y a dedans". Mais aujourd'hui, sa fille entre dans des études de médecine et elle doit être vaccinée pour réaliser les stages obligatoires. "Je le fais un peu par obligation et pour l'accompagner, et puis de toute façon, à mon travail aussi on m'a dit que ce serait bientôt demandé."

Parmi les patients, il y a Noam, en 5e, qui veut pouvoir faire des sorties scolaires. En plus, tous ses copains sont vaccinés. Il y a Yves, 23 ans, qui a besoin d'un pass sanitaire pour continuer son boulot de serveur dans un restaurant. "Jusqu'ici, je me faisais tester tous les week-ends pour pouvoir travailler. Mais comme ils vont devenir payants, je m'y mets." Et il y a Reine, 75 ans, avec ses deux copines qui viennent prendre leur dose de rappel avant d'aller se balader.

Des centres délaissés ?

La campagne de la 3e dose n'a pas encore pris car il faut attendre 6 mois après la deuxième. Mais il y a moins de monde à vacciner, de toute façon. Les grands vaccinodromes ont fermé à Lille, Dunkerque ou Boulogne-sur-Mer. Souvent, ils sont transférés vers des structures plus petites.

La clinique du Bois a géré l'activité de l'hippodrome de Marcq-en-Barœul, où la vaccination a pris fin le 28 septembre. "La demande n'était plus là, nous faisions 1000 patients par jour cet été alors qu'aujourd'hui, on tourne à 100", compte le coordinateur du centre de vaccination. D'ailleurs, il souhaiterait qu'on ne délaisse pas trop vite une organisation autour des centres de vaccination car ils attirent du public.

Mais la tendance actuelle est de se tourner vers les médecins généralistes. Ils peuvent maintenant injecter le vaccin Pfizer, qui jusqu'ici était administré uniquement dans les centres. "On va avoir de plus en plus de patients qui vont se tourner vers leur médecin, surtout avec la campagne de vaccination contre la grippe dans les prochains jours. Mais il faut quand même aller chercher ceux qui ne sont pas vacciner", alerte Dimitri Coquart.

La clinique du Bois reçoit encore un bon approvisionnement en doses et continuera de tourner le plus longtemps possible.