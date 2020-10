Covid 19 : A La Rochelle, l'Ehpad du Champs de Mars cherche des volontaires pour aider les soignants

Le foyer épidémique a pris de l'ampleur à l'Ehpad du Champs de Mars alors l'établissement est soumis à un protocole strict. Les résidents n'ont plus le droit de quitter leur chambre et les visites sont interdites. La charge de travail est décuplée pour le personnel de l'établissement : servir les repas chambre par chambre, prendre la température des résidents, lutter contre l'isolement... Alors la ville de La Rochelle a lancé un appel aux volontaires.

Un résident est mort du Covid à l’hôpital, 31 autres ont été testés positifs. 6 agents sont eux aussi contaminés et confinés chez eux. La situation est tendue et les responsables estime que cela va durer au moins jusqu'à début novembre. L'établissement aurait besoin d'une vingtaine de volontaires pour prêter main forte aux agents.

Les profils recherchés sont des professionnels de santé disposant de diplômes liés à la prise en charge médicale : auxiliaires de soin, infirmiers etc. Mais les professionnels d'aide à la personne sont eux aussi nécessaires : le personnel d'hygiène des locaux, de service de restauration...

Julien Dion est directeur général du CCAS de La Rochelle en charge de l'Ehpad du Champs de Mars, il a pour l'instant reçu une candidature : "Un volontaire qui est diplômé dans le domaine médical et qui vient d'Agen. Il va rester trois semaines dans l'établissement. On est en train d'organiser sont arrivée, évidemment on prend en charge son déplacement et son logement. On fait tout pour que les personnes arrivent le plus vite possible."

Le volontariat est rémunéré précise le directeur général du CCAS. Pour candidater il faut passer par la plateforme de renfort mise en place sur le site de l'ARS au début de l'épidémie.