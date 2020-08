Covid-19 : à Laval, le taux d'incidence reste élevé, tendance à la baisse dans le département

Le seuil de vulnérabilité modérée est fixé à 20 pour 100.000 habitants. Le département de la Mayenne est juste au dessus, avec un taux d'incidence de 21 pour 100.000 habitants. "On ne relâche pas les efforts, assure ce vendredi l'Agence régionale de la santé des Pays de la Loire. Preuve que quand on agit vite, et même s'il faut rester prudent, on peut reprendre le contrôle du virus."

Taux élevé à Laval et dans son agglomération

Après une vaste campagne de dépistage et un traçage des cas contacts, la nombre de personnes contaminées à la Covid-19 est en baisse dans le département. Mais à Laval et dans son agglomération, le taux d'incidence reste élevé, avec un taux de 80 pour 100.000 habitants, et le taux de positivité s'élève à 4% des personnes testées, contre 1,4% au niveau départemental, et 2,6% au niveau régional.

En Pays de la Loire, 40.000 tests ont été réalisés la semaine dernière, c'est deux fois plus que début juillet, indique ce vendredi l'ARS. Et l'autorité sanitaire souhaite augmenter encore les tests.