Covid-19 : à Laval, les masques FFP2 s'arrachent pour se protéger du variant Omicron

Depuis Noël, certaines pharmacies de Laval en Mayenne font face à une demande accrue de masques FFP2, à tel point que certaines n'ont plus de stock. Ce masque médical est réputé plus filtrant que les masques chirurgicaux bleus face au variant Omicron, majoritaire dans la région Pays de la Loire.

Les personnels médicaux en ont, les enseignants et les surveillants de prison en réclament : les masques FFP2, à bec de canard, réputés plus filtrants que leurs cousins chirurgicaux bleus. Face au variant Omicron devenu majoritaire dans la région des Pays de la Loire, certains Mayennais et Mayennaises se ruent dans les pharmacies pour en acheter malgré leur prix plus élevé.

Des ruptures de stocks dans certaines pharmacies de Laval

Un FFP2 pour voyager : avant de partir à Paris, Zéphora a visité trois pharmacies de Laval pour trouver un masque médical. "C'est pas que j'ai perdu confiance dans les masques chirurgicaux, mais ça fait longtemps qu'on dit que les FFP2 sont plus efficaces. Je fais ça quand je vais dans des endroits à risque, comme les trains." Pas de chance pour l'étudiante originaire de Mayenne, les pharmacies qu'elle visite ont tout vendu. "J'avais un bon stock qui ne bougeait pas, explique Souhila Pouteau, à la tête d'un magasin de matériel médical en centre-ville. Mais depuis le 24 décembre, je suis dévalisée !"

Elle vient de lancer une nouvelle commande d'une trentaine de boîtes, en espérant être livrée ce vendredi, mais d'ici-là, pas de panique si on ne trouve de FFP2, assure la professionnelle : "on est très bien protégé avec les masques chirurgicaux, si en plus on respecte les gestes barrières, la distance et le lavage des mains".

Ces masques sont plus chers : en pharmacie, comptez autour de 12 euros la boite de 20 masques FFP2 contre 6 euros 50 les 50 masques chirurgicaux. À l'heure actuelle, aucune consigne officielle sur le port du masque FFP2 n'a été donnée. Le conseil scientifique rappelle qu'il vaut mieux un masque chirurgical bien porté qu'un masque FFP2 mal porté.