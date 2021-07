Covid 19 : à Lavelanet, en Ariège, les urgences ferment (encore) pour au moins trois semaines

Les urgences de l'hôpital de Lavelanet ferment leurs portes ce mercredi 28 juillet jusqu'au 15 août. "Cette décision fait suite à l'aggravation rapide de la situation sanitaire dans le département de l'Ariège et permet un renforcement en personnel soignant visant à adapter le capacitaire COVID du CHIVA durant cette période estivale", précise la direction du Centre hospitalier des Vallées d'Ariège (CHIVA). Très concrètement, des personnels sont donc réorientés vers le site hospitalier principal, situé à Saint-Jean-de-Verges, afin de gérer les patients covid.

Une situation qui se reproduit

Cette fermeture de trois semaines pourrait bien être plus longue. La direction précise que "la réouverture (...) dépendra de l'amélioration de la situation sanitaire." Ce n'est pas une première : la direction du CHIVA avait déjà fermé les urgences de Lavelanet du 1er avril au 13 mai 2020 puis du 20 octobre au 30 juin 2021 ; le service avait donc rouvert depuis peu.

Ces fermetures sont critiquées, notamment par les syndicats et certains élus du Pays d'Olmes.

Port du masque étendu à 21 communes ariégeoises

Par ailleurs, la préfecture de l'Ariège annonce ce mardi que l'obligation du port du masque est étendu à deux nouvelles communes : Saverdun et Mazères. Ce ne sont plus 19 mais 21 communes où ce masque devra être porté par les plus de 11 ans, sur la voie publique ou les lieux publics et ce au moins jusqu'au 15 août prochain. L'amende pour non respect de cette mesure est de 135 euros. La préfecture rappelle que la situation se dégrade depuis le début du mois, avec une hausse de 213 % des contaminations en 7 jours.

Voici la liste :