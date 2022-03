Covid-19 : « On a levé les restrictions trop tôt » pour certains en Dordogne

Yves et Lise poussent leur caddie dans les allées du supermarché. Tous les deux portent leur masque. « On sait que ce n’est plus obligatoire, mais on préfère le garder par précaution », indiquent-ils en chœur. Depuis quelques semaines, les contaminations au Covid-19 s’accélèrent en Dordogne. Vendredi 25 mars, le taux d’incidence atteignait les 862,2 cas pour 100.000 habitants. Alors que l’épidémie semblait marquer le cas, le taux d’incidence est en forte augmentation depuis deux semaines.

Juste derrière eux, Evelyne, gilet noir sur le dos, garnit le rayon fruits et légumes. L’employée n’a reçu aucune consigne de sa direction, mais elle aussi a décidé de garder le masque. « C’est pour moi, pour les autres. On a beaucoup de personnes âgées ici », dit-elle en souriant. D’ailleurs, tous ou presque portent leur masque.

« On est en période électorale»

« Mon fils a le Covid, je connais aussi un monsieur qui a le Covid », explique Odette, les mains dans les courgettes. Pour elle, c’est certain, « on a levé les restrictions trop tôt». Yves et Lise ont leur petite idée. A deux semaines du premier tour de la présidentielle, pour eux, les considérations politiques ont primé sur le sanitaire. « On est en période électorale, ils ont peur de l’abstention. Mais quand ce sera passé, on remettra le masque. De toute façon, le terrain dira. Vous avez vu ce qu’il se passe en Chine ? Là-bas, c’est par millions. »

Stéphane remplit son sac de courses. Il fait partie des rares, dans ce supermarché de Coulounieix-Chamiers, à ne pas porter de masque. Certes lui aussi a vu que la situation sanitaire se dégradait, mais il hausse les épaules. « Est-ce qu’il ne faut pas tout simplement en passer par là ? Il va falloir qu’on s’habitue au Covid, on ne pourra pas toujours vivre avec des restrictions. Car un virus, ça ne disparait pas comme ça», justifie-t-il. Pour lui, le tout c’est d’être responsable. Il garde un masque dans sa poche, prêt à le remettre dans certains lieux où il y a du monde.