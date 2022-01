Covid-19 : à Mayenne, "c'est la cohue" dans cette pharmacie qui teste à tour de bras

"Il fallait que je me fasse tester, explique Anthony, lycéen, qui est venu avec sa mère. Mais à Laval ils n'avaient plus de tests, et à Château-Gontier, il n'y avait plus de rendez-vous, mais on a fini par trouver un rendez-vous ici." Il est cas contact, après qu'un des élèves de sa classe ait été testé positif au Coronavirus. Son auto-test étant positif, il avait absolument besoin de faire un test auprès d'un professionnel de santé, et "c'était un peu la panique", sourit nerveusement Rachel, sa mère.

Une semaine d'attente

Et ils sont nombreux dans son cas. Selon le syndicat des pharmaciens, 10% des Français se sont fait tester la semaine passée, 2/3 chez des pharmaciens. Et c'est le cas dans la pharmacie de Mayenne où le jeune homme s'est fait dépister. Le téléphone sonne en permanence. "C'est comme ça depuis deux semaines, explique Charlène, la préparatrice, qui court du comptoir au combiné en permanence. On a tellement d'appels qu'on ne peut pas prendre de rendez-vous avant une semaine".

Une centaine de tests par jour

À la tête de cette pharmacie : Fabien Dutet. Il effectue une centaine tests par jour, contre 60 durant le mois de décembre. Et "c'est la cohue, pour ce docteur en pharmacie. On essaye de répondre à un maximum de demande, on essaye de tester en priorité les personnes avec ordonnance, et les personnes qui ont des auto-tests positifs pour pouvoir leur donner les documents nécessaires. Mais malheureusement, pour tout ce qui est cas contact scolaire on a plus de places. Ça ne s'améliorera pas avant la fin du mois. Et là, en ce moment, on est en plein pic du jour de l'an."

Pour réduire sa charge de travail, Fabien Dutet aimerait que le gouvernement réduise le nombre de tests nécessaires pour les cas-contacts par exemple.