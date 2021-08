Dans la communauté de communes de Meslay-Guez en Mayenne, le taux d'incidence du Covid-19 est parmi les plus élevés du département, au-dessus du seuil d'alerte renforcée. La préfecture alerte mais les habitants et les professionnels de santé à Meslay-du-Maine restent prudents, sans paniquer.

Covid-19 : à Meslay-du-Maine, le virus circule mais "on s'habitue et on vit avec"

Il est 15 heures et c'est le calme qui règne à Meslay-du-Maine, en Mayenne, ce mercredi 25 août 2021. L'une des seules activités vient du centre de vaccination de la commune, dans la salle communale socio-culturelle. Les personnes y rentrent, y sortent à bon rythme. Une bonne nouvelle puisquela préfecture s'inquiète de voir le virus circuler davantage dans le département.

Dans la communauté de communs de Meslay-Grez, le taux d'incidence atteint les 152 cas pour 100 000 habitants, c'est au-dessus du seuil d'alerte renforcée. Mais le sentiment des habitants n'est pas vraiment à l"inquiétude. "Au niveau du Covid, il ne faut pas dire que ça se passe mal", décrète Jacky pour qui "on est loin de la psychose qu'on a connue il y a un an".

"On en vient à dédramatiser"

Est-ce de l'insouciance ou du déni ? Pas vraiment puisque Charles, conducteur de chantier de 24 ans, l'assure : "Je n'ai pas relâché ma vigilance, et je ne le constate pas non plus autour de moi, au travail ou en famille." Il est venu recevoir une deuxième injection de vaccin pour se protéger et protéger les personnes avec lesquelles il est en contact quotidiennement.

A la pharmacie des Grands Jardins de Meslay-du-Maine (Mayenne), les préparatrices constatent que les patients sont moins stressés par le Covid-19, sans être moins vigilants. © Radio France - Théo Boscher

Mais, comme le résume Claude, "(le virus) est tellement omniprésent qu'on s'habitue et qu'on vit avec. C'est peut-être pas bien de dire ça mais on en vient parfois à dédramatiser". Un discours sur le terrain qui tranche avec l'alarmisme des autorités. Et c'est aussi le constat que fait Maxence, elle est préparatrice à la pharmacie des Grands Jardins de Meslay-du-Maine. Le contact avec les clients par rapport à l'épidémie s'est adouci, ces dernières semaines : "On sent les patients moins stressés, moins inquiets et plus agréables. On s'y fait à ce virus, sans relâcher les gestes barrière. Mais on a retiré les vitres de protection sur nos comptoirs et ça, les patients apprécient."

Une remontée qui se voit peu

Les autorités départementales en font-elles trop en parlant de "hausse significative" ou de "situation épidémoiologique qui se dégrade" ? Ce n'est pas l'avis du docteur Josselin Delahaye, médecin généraliste au pôle santé de la commune : "C'est vrai que les chiffres qui viennent du niveau national, départemental sont difficiles à appliquer au niveau local. Depuis le début de la semaine, on a vu quatre cas de Covid depuis le début. Ca a l'air très peu et ça ne se voit pas comme ça. Mais on a une remontée qui est significative puisque début août nous n'avions qu'un seul cas détecté par semaine."

Dans son cabinet de Meslay-duMaine, le docteur Josselin Delahaye a vu plus de patients atteints du Covid cette semaine du mercredi 25 août 2021 que depuis le début du mois. Mais il veut rester optimiste. © Radio France - Théo Boscher

Il y a quand même une augmentation des cas de Covid-19 au fil des semaines. Mardi 10 août, soit il y a plus de deux semaines, le taux d'incidence était deux fois moins important à 61 cas pour 100 000 habitants. Il est de 123 cas, au mardi 24 août 2021.

Des mesures plus drastiques sur le port du masque ?

Le Dr Delahaye ajoute que ce sont souvent des cas détectés dans des familles, qui limitent donc l'idée d'une propagation élargie dans le territoire. Mais il veut rester prudent, sans créer la panique, surtout à l'approche de la rentrée : "Des efforts ont été faits par tout le monde, le département de la Mayenne reste préservé pour le moment. Mais il ne faut pas perdre ses bonnes habitudes, ce serait trop dommage !"

La reprise en septembre, dans quelques jours, est aussi scrutée par la préfecture. Elle n'exclut pas de prendre des "mesures plus drastiques si nous constatons que la situaiton s'aggrave encore". Par exemple, cela pourrait consister en une extension du port du masque. La préfecture invite aussi les organisateurs d'évènements à rendre d'ores et déjà le port du masque obligatoire pour les spectateurs.