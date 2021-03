Covid 19 à Millau : la situation sanitaire se dégrade, la population invitée à se faire dépister

A Millau la situation sanitaire vient de prendre un mauvais tournant. La préfète et le maire se disent préoccupés par la dégradation des indicateurs liés au Covid 19 sur la commune et sur la communauté de communes Millau Grands Causses

A Millau la situation sanitaire vient de prendre un mauvais tournant. La préfète de l'Aveyron Valérie Michel-Moreaux et le maire Emmanuelle Gazel se disent préoccupés par la dégradation des indicateurs liés au Covid 19 sur la commune et sur la communauté de communes Millau Grands Causses.

Avec 432,2 cas positifs pour 100.000 habitants du 8 au 14 mars à Millau, le virus "circule très activement" et kl'évolution est jugée "critique".

La population est invitée à se faire dépister au moindre doute Dans un communiqué ,la représentante de l'état et l'élu indique que "les capacités de vaccination du centre de vaccination de Millau ont été doublées et la vaccination des professionnels de santé sera accélérée via les centres de vaccination de Millau et de Saint-Affrique."

La préfèteet le maire en appellent à" la responsabilité et à l'esprit de civisme de toutes et tous pour protéger les plus fragiles de nos concitoyens."