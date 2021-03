Covid-19 : à Nantes, Xenothera attend toujours des commandes de l'Etat, malgré un traitement prometteur

En plus de la vaccination, le gouvernement mise sur les traitements contre la Covid-19, pour éviter que les hôpitaux ne soient débordés. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de ceux à base "d'anticorps monoclonaux" pour éviter que les personnes à risque développent des formes graves de la maladie. Et pour ce qui est de ces traitements à base d'anticorps, un laboratoire nantais est en pointe : Xenothera. Son traitement est actuellement à l'essai dans 26 hôpitaux français, dont le CHU de Nantes.

à lire aussi Nantes : la start-up Xenothera croit dur comme fer à son traitement contre la covid 19

Un cocktail d'anticorps qui attaquent le virus par tous les côtés

Ce médicament, le Xav-19, est même censé être encore plus efficace parce qu'il est à base d'anticorps polyclonaux. En clair, un cocktail d'anticorps qui attaquent le virus par tous les côtés. Pour éviter qu'il entre dans nos cellules, ensuite pour le détruire directement et puis pour empêcher les inflammations qui provoquent les formes gaves du Covid-19. Et comme il joue sur plusieurs anticorps, il permet de neutraliser tous les variants du virus, promet Xenothera.

Des résultats très prometteurs

Actuellement, ce traitement a été testé sur 130 patients, dans 26 hôpitaux. Des patients à risque à qui le produit a été administré au tout début de la maladie pour éviter les complications. A terme, l'objectif est de le tester sur 400 patients, dans 40 hôpitaux. Mais même si les résultats sont très prometteurs, le laboratoire nantais attend toujours que l'Etat lui passe des précommandes de son traitement. Même après la visite du Premier ministre, Jean Castex, au CHU de Nantes, il y a 10 jours. Même si le risque, c'est que les premières doses soient vendues à un autre pays que la France, comme ça a déjà été le cas pour le vaccin d'un autre laboratoire nantais, Valneva.

Discussions toujours en cours

Les discussions sont toujours en cours avec, notamment, les ministères de la Santé et de l'Industrie. Xenothera a déjà été approché par plusieurs autres pays et son essai clinique pourrait se développer au niveau européen.