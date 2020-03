COVID-19 : A Ota-Porto, le journal de bord d'un généraliste

Dans les Deux-Sevi et la Sia, les médecins sont en première ligne, du fait de l'éloignement des grandes structures médicales situées à Ajaccio. Depuis son cabinet, l'un d'entre eux, le Dr Pascal Suvigny, informe et partage son ressenti via Youtube. Il dispose aussi de matériel de pointe.