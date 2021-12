Covid-19 : à Paris, le port du masque sera de nouveau obligatoire sur la voie publique dès vendredi

Alors que le taux d'incidence dépasse désormais les 2.000 cas pour 100.000 habitants à Paris, la préfecture de police indique ce mercredi soir que le port du masque sera de nouveau obligatoire sur la voie publique à compter du vendredi 31 décembre et dans les lieux ouverts au public.

Le masque sera de nouveau obligatoire dans les rues de Paris à partir de vendredi pour faire face au "raz de marée" du variant Omicron annonce la préfecture de police de la capitale ce mercredi soir. Les lieux ouverts au public sont aussi concernés par la mesure, mais pas les bois de Boulogne et de Vincennes. Cette obligation s'applique aux personnes âgées de plus de 11 ans, "à l'exception des personnes circulant à l'intérieur de véhicules, des cyclistes et des usagers des deux roues" ou des "personnes pratiquant une activité sportive", a précisé la préfecture dans un communiqué.

La préfecture de police a également décidé de limiter les rassemblements pour le réveillon du 31 décembre. La consommation d'alcool sera interdite ainsi que la vente à emporter dans de nombreux endroits de la capitale. Les forces de l'ordre seront largement mobilisées durant la nuit de la Saint-Sylvestre, avec 9.000 policiers et militaires déployés. Le taux d'incidence dépasse désormais les 2.000 cas pour 100.000 habitants dans la capitale.