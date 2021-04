Covid-19 : à Pont-Audemer, on vaccine dans une ancienne chapelle

Même l'évêque d’Évreux a dû donner son accord pour ce déménagement un peu particulier. Le centre de vaccination de Pont-Audemer a pris ses quartiers dans l'ancienne chapelle de l'hôpital. "Avant, c'était dans le restaurant du personnel" explique Stéphane Arkhipoff, directeur adjoint du centre hospitalier de la Risle en charge des fonctions logistiques mais "les locaux ne permettaient pas d'assurer l'augmentation du nombre de vaccinations". Direction la chapelle à deux pas "pour passer à la vitesse supérieure" indique le docteur Messaoud Fedjani, chef du service des urgences. Le transfert permet en effet de passer de 100 à 150 vaccinations par jour au self jusqu'à 460. Mais tous les jours ne se ressemblent pas. Ce vendredi par exemple, 126 injections étaient prévues. L'engouement pour la vaccination est cependant réel confirme Céline Roelens : "Les gens sont demandeurs, on aimerait pouvoir leur proposer plus" détaille l'infirmière hygiéniste, en charge de la prise des rendez-vous. Ce sera bientôt le cas, puisqu'à partir du mois de mai, le centre de vaccination de Pont-Audemer ouvrira sept jours sur sept.

On peut patienter en admirant les vitraux © Radio France - Laurent Philippot

Augmentation de la cadence de vaccination

"Chaque semaine, 20.000 à 25.000 personnes sont vaccinées dans l'Eure" indique le préfet Jérôme Filippini qui annonce l'ouverture d'un nouveau centre dédié dès ce week-end à l'hôpital D’Évreux. "Il y aura une file prioritaire pour les enseignants mais aussi les personnels municipaux des écoles comme les ATSEM, pour les policiers nationaux et municipaux, les gens de la pénitentiaire de 55 ans et plus" énumère le représentant de l’État.

2.000 créneaux leur sont réservés, pour l'instant uniquement à Évreux, "on va voir selon la demande si on ouvre ailleurs" poursuit Jérôme Filippini. La vaccination sera assurée par les pompiers du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure.