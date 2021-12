Les spectateurs qui ont assisté à l'un des concerts de Laurent Voulzy, les 23 et 24 novembre à Tréguier, dans les Côtes d'Armor, et les 25, 26 et 27 novembre à Pontivy, dans le Morbihan, sont invités à se faire tester. Le chanteur est positif au Covid-19.

Covid-19 : à Pontivy et Tréguier, les spectateurs de Laurent Voulzy invités à se faire tester

Une semaine après les concerts de Laurent Voulzy en Bretagne, les spectateurs sont invités à se faire tester. Le chanteur a été testé positif au Covid-19. Le chanteur est monté sur scène les 23 et 24 novembre à Tréguier, dans les Côtes d'Armor, et les 25, 26 et 27 novembre à Pontivy, dans le Morbihan. Le chanteur a dû interrompre sa tournée bretonne.

Cas contact

Depuis, l'Agence régionale de santé et la CPAM indiquent que les personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui n'ont pas de schéma vaccinal complet sont considérées comme "contact à risque élevé". Il faut dans ce cas se faire tester et rester insolé chez soi, puis réaliser un deuxième test au bout de sept jours.

Les personnes vaccinées sont considérées comme contact "à risque modéré". Il faut dans ce cas se faire tester, et à nouveau au bout de sept jours. Il n'est pas nécessaire de s'isoler. Enfin, les personnes ayant été infectées par le coronavirus il y a moins de deux mois sont considérées comme contact "à risque négligeable" et sont "dispensées d'isolement et de dépistage".