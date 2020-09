Covid-19 : à Rennes, l'arrêté préfectoral fermant les bars à 23 h confirmé par la justice

L'arrêté de la préfète d'Ille-et-Vilaine, pris le 14 septembre 2020, fermant les bars et bars de nuit de Rennes tous les soirs à 23 h pour lutter plus activement contre le coronavirus, a été confirmé par la justice. L'UMIH 35, l'Union des métiers de l'industrie hotelière en Ille-et-Vilaine, avait déposé un référé liberté auprès du tribunal administratif. L'audience s'est déroulée lundi 21 septembre en matinée. Le tribunal administratif a rejeté la requête de la chambre syndicale. Selon l'ordonnance du tribunal administratif, "il résulte.. que l’atteinte portée par la mesure contestée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre, pour être grave dès lors qu’elle restreint l’activité des bars concernés, ne revêt ainsi pas un caractère manifestement illégal. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’une situation d’urgence de rejeter les conclusions à fin de suspension de la chambre syndicale de l’industrie hôtelière d’Ille-et-Vilaine".