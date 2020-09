Covid-19 : à Rennes, la préfète d'Ille-et-Vilaine décide de fermer les bars à 23 heures

Les bars de Rennes devront fermer à 23 h à partir du mercredi 16 septembre et jusqu'au mercredi 30 septembre. C'est ce qu'a décidé la préfète d'Ille-et-Vilaine, Michèle Kirry, dans un arrêté pris ce lundi 14 septembre. Le nombre de tests positifs au Covid-19 est en forte augmentation dans la ville et dans l'ensemble du département. Dans un communiqué, la préfecture précise : "Pour renforcer le volet préventif, l’Agence régionale de santé, qui a déjà organisé en partenariat avec la préfecture et les communes des opérations de dépistage dans le département, poursuit et intensifie ce dispositif. Les actions de communication et de sensibilisation aux gestes barrière et au dépistage seront par ailleurs renforcées, notamment à l’égard des étudiants et des jeunes adultes. Des actions de prévention et de dépistage seront également organisées avec les universités".

L’enjeu est de protéger les personnes les plus fragiles contre la recrudescence du virus sur le territoire.

"Aujourd'hui nous devons être responsables"

Karim Khan est président de l'UMIH de Bretagne (union des métiers de l'industrie hôtelière). Il prend acte du nouvel arrêté préfectoral "je ne suis pas scientifique, je ne peux pas discuter de l'opportunité de cette mesure. Nous on veut que tous les protocoles soient respectés au maximum dans nos établissements car il y va de la pérennité de nos entreprises. Nous devons être responsables et appliquer le protocole sanitaire".