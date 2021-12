Covid-19 : à Rennes, le centre de vaccination de la plaine de Baud tourne déjà à plein

Il fait déjà le plein. Ouvert depuis samedi 4 décembre, le centre de vaccination de la caserne des pompiers d'Ille-et-Vilaine, rue du moulin de Joué à Rennes, réalise déjà plus de 1.000 injections quotidiennes. "Objectif, plus de 10.000 par semaine", résume le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine, Jean-Luc Chenut, venu visiter les lieux ce dimanche.

Le vaccinodrome de la plaine de Baud fait partie des deux nouveaux centres de vaccination créés dans le département, pour répondre au besoin croissant de rendez-vous pour une injection, notamment d'une dose de rappel contre le covid-19. Ce samedi, 1.150 injections ont déjà été réalisées. Et la capacité va encore augmenter en semaine, pour passer à 1.600 piqûres quotidiennes.

Des créneaux bienvenus

Dans la salle dédiée à l'attente après l'injection, beaucoup de personnes soulagées d'avoir trouvé un créneau. Marc, par exemple, habitant entre Fougères et Vitré, a longuement écumé le site Doctolib, et les pharmacies des communes alentour, sans succès. "Coup de chance", remarque-t-il, "j'ai fait trente kilomètres quand même pour venir", fait savoir le sexagénaire. Marie-Laurence, habitante de Guichen, a eu la même difficulté : "Je n'avais de rendez-vous disponible qu'en mars, dans ma commune. Quand les créneaux ont ouvert, j'ai tout de suite réussi à en avoir un, dans les trois jours qui ont suivi."

La semaine, une soixantaine de pompiers feront tourner le centre, chaque jour. © Radio France - Sarah Mansoura

D'autres vont ouvrir prochainement, promettent les pompiers. Chaque semaine, l'objectif sera de réaliser plus de 10.000 injections. Pour cela, une trentaine d'entre eux seront mobilisés les samedis et les dimanches, et une soixantaine le seront les autres jours, pour ouvrir les créneaux de 7h30 à 19h. Un effort considérable, pour le plus grand centre rennais désormais.