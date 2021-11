Covid-19 à Rennes : le taux d'incidence a augmenté de 205% en un mois

Depuis le vendredi 19 novembre, le CHU Ponchailloux de Rennes a déclenché son "Plan blanc" pour faire face à une forte hausse de son activité liée à la forte reprise de l'épidémie de Covid-19 et la surfréquentation des urgences depuis septembre. Dans la Région Bretagne le taux d'incidence s'élève ce mercredi à 140 cas pour 100.000 habitants. Sur la seule métropole rennaise, cet indicateur s'élève à 179.4 pour 100.000 habitants. Une hausse de 205% par rapport au 26 octobre dernier où le taux d'incidence était de 59 pour 100.000 habitants.

Quatre lits supplémentaires en réanimation

Le nombre de personnes hospitalisées pour Covid est aussi en hausse avec 45 patients au CHU de Rennes ce mercredi, dont 18 en soins critiques. Le 10 novembre dernier, c'était moitié moins avec 22 personnes hospitalisées. Malgré cette hausse "fulgurante" des contaminations selon la direction de l'hôpital. "On va avoir une grosse épidémie, mais l'hôpital devrait tenir" rassure Véronique Anatole-Touzet. En précisant que la condition sera une bonne application des gestes barrières et du recours à la dose de rappel pour le plus grand nombre.

Même si les services de réanimations ne sont pas saturés à l'hôpital de Rennes, le plan blanc a permis l'ouverture de quatre lits supplémentaires passant de 65 à 69 lits. Ainsi, 16 lits sont uniquement consacrés aux patients Covid. Le réaménagement de deux salles de bloc opératoire permet l'ouverture de quatre lits.