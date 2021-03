A compter de ce jeudi 18 mars, le centre Hygée, adossé au CHU de Saint-Etienne, accueille les patients de plus de 75 ans qui pourront être vaccinés avec des doses de Moderna. Jusque-là, ce centre était dédié à la vaccination des soignants.

Covid-19 : à Saint-Etienne, le vaccin Moderna est désormais disponible au centre Hygée pour les plus de 75 ans

Astrazeneca ou pas, la campagne de vaccination contre le covid-19 se poursuit au CHU de Saint-Etienne. Le centre Hygée, jusqu'ici dédié à la vaccination des soignants est, depuis ce jeudi, ouvert aux plus de 75 ans qui pourront se faire vacciner avec des doses de Moderna.

C'est donc le second centre de vaccination au sein du CHU. Le premier est toujours ouvert aux plus de 75 ans et aux personnes à risques qui peuvent se faire vacciner avec des doses de Pfizer.

Pour prendre rendez-vous dans l'un des deux centres, il suffit d'aller sur le site du CHU en cliquant ici.