Covid-19 : A Saint-Lô, 200 créneaux ouverts pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans à risque

A partir du lundi 20 décembre, le centre de vaccination de la salle Allende à Saint-Lô propose des rendez-vous l'après-midi pour vacciner contre le Covid-19, les enfants de plus 5 ans présentant un risque de faire une forme grave de la maladie.

Le gouvernement a ouvert, mercredi 15 décembre, la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans présentant un risque de faire une forme grave du Covid-19 et à ceux vivant dans l’entourage de personnes immunodéprimées ou vulnérables non protégées par la vaccination.

Cela concerne les enfants souffrant de maladies cardiaques, respiratoires ou hépatiques chroniques, de problèmes neurologiques, d'obésité, de diabète, d'immunodéficience primitive et les enfants atteints de trisomie 21.

Près de 200 possibilités de rendez-vous leur sont proposés à Saint-Lô, dans le centre de vaccination Allende à compter du lundi 20 décembre. Les accès seront possibles l'après-midi du lundi au jeudi et le vendredi matin. La prise de rendez-vous s'effectue via la plateforme Doctolib ou par téléphone au 02 33 06 74 15 / 0800 009 110

Un centre de vaccination au parc des expositions

Face à l'accélération de la circulation du virus, un centre éphémère de vaccination est en place au parc des expositions de Saint-Lô, depuis mercredi 15 décembre.

Il est encore ouvert ce vendredi 17 de 14h à 20h et ce samedi 18 décembre de 9h30 à 18h30.

La prise de rendez-vous se fait via le site internet Doctolib. Mais les personnes de plus de 65 ans et les personnes présentant des comorbidités peuvent y accéder sans rendez-vous.